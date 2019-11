Die Zimmerei Fahrnberger in Gresten war Schauplatz der jüngsten Arbeitskonferenz der Volkspartei. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner und die beiden Abgeordneten Klaudia Tanner und Anton Erber informierten sich über die Anliegen der einzelnen Gemeinden des Bezirks.

„Unsere Vielfalt wird durch die Landsleute vor Ort geprägt. Deshalb ist es mir und meinem Team wichtig, in den Bezirken unterwegs zu sein, zu erfahren, wo die Leute der Schuh drückt, und diese Thematiken in unser Arbeitsprogramm aufzunehmen“, betonte Mikl-Leitner und unterstrich die insgesamt sehr positive Entwicklung im Scheibbser Bezirk in den Bereichen Wirtschaft, Arbeitsplätze, (öffentlicher) Verkehr, Infrastruktur, Kinderbetreuung und Lebensqualität.

Als Beispiel für die funktionierende Partnerschaft zwischen Land und Gemeinden brachte LH Mikl-Leitner die Kinderbetreuung bei der abschließenden Pressekonferenz: „Genügend Kinderbetreuungsplätze anzubieten ist ein wesentlicher Teil von Familienpolitik und damit auch ein wesentlicher Teil der Standortpolitik. Wir haben von 2015 bis 2018 2,3 Millionen Euro an Förderungen aus dem Schul- und Kindergartenfonds für die Gemeinden sowie 1,3 Millionen Euro an Förderungen für die Kinderbetreuung selbst in den Gemeinden des Scheibbser Bezirks ausgegeben. Niederösterreich soll das Mutterland moderner Familienpolitik werden", betont Johanna Mikl-Leitner.