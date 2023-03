Pfarrcaritas Steinakirchen: 25 Jahre im Dienst der Nächstenliebe

„Die Aufgabe des Caritas-Arbeitskreises ist es, den christlichen Grundauftrag zur Nächstenliebe umzusetzen und konkret werden zu lassen – in den Hilfsangeboten für Alte, Kranke, Benachteiligte und Menschen in Notsituationen“, sagt Leiterin Elfi Zeilinger. Hauptschwerpunkte sind die Vorbereitung und Durchführung des Alten- und Krankentages mit Beichtgelegenheit und Krankensalbung, des Fastensuppenessens am ersten Fastensonntag oder des Elisabethsonntags im November. Die Caritas-Sammlung am Elisabethsonntag kommt traditionell in Not geratenen Menschen im Inland zugute.

Kostenlose Pflegebehelfe

Weitere wichtige Aufgaben des Arbeitskreises sind die Weihnachtspackerlaktion für Kinder in Rumänien, die Kreuzwegandacht in der Fastenzeit und der Verleih von Krankenbehelfen. „Für alle Pfarrangehörigen stehen 36 Krankenbetten sowie Rollstühle, Gehhilfen und verschiedene Behelfe, die zur Pflege benötigt werden, kostenlos zur Verfügung“, erklärt Zeilinger. Die Krankenbetten werden von Poldi und Josef Pitzl aufgestellt, abgeholt und gewartet. Unter der Leitung von Diakon Robert Plank besuchen Mitarbeiter des Besuchsdienstes Pfarrangehörige zu Hause oder in Heimen. Der pfarrliche Besuchsdienst soll eine Brücke zwischen der Pfarrgemeinde und ihren alten, kranken oder einsamen Menschen sein.

Hilfe für Menschen in Notlagen

Unter der Leitung von Pfarrer Johann Lagler, durch den Einsatz von fast 100 Sammlern und dank der Spendenfreudigkeit der Pfarrbevölkerung kann die Arbeit der Caritas in der Diözese St. Pölten und in der Pfarre Steinakirchen unterstützt werden. „Sollten Sie sich in einer sozialen, materiellen oder finanziellen Notlage befinden, oder kennen Sie jemanden, der Hilfe braucht, wenden Sie sich bitte an Pfarrer Johann Lagler oder an einen Mitarbeiter des Arbeitskreises. Wenn es uns möglich ist, helfen wir gerne. Sollte die benötigte Hilfe die Arbeit der Pfarrcaritas übersteigen, vermitteln wir Sie gerne an Einrichtungen der diözesanen Caritas“, rät Zeilinger. Die Anliegen werden selbstverständlich vertraulich behandelt.

Der Arbeitskreis umfasst zurzeit zwölf Personen. Neue Mitarbeiter sind herzlich willkommen.

