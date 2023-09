Am Niveau wie vor Corona

Ende August waren 598 Personen arbeitslos gemeldet. „Das sind zwar um 34 Prozent mehr als im Vorjahr, aber nur knapp mehr als im August 2019. Da die gemeldeten offenen Stellen auch am gleichen Niveau wie vor vier Jahren sind, wage ich die Behauptung, dass der Arbeitsmarkt bei uns die COVID-Auswirkungen nun endgültig hinter sich gelassen hat“, sagt der neue Scheibbser AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Müllner. „So gesehen ist das für mich ein guter Ausgangspunkt für meine künftige Tätigkeit in der Region“, sagt Müllner weiter, der diese Funktion eben erst per 1. September angetreten hat.

Nur noch 22 Personen länger als ein Jahr ohne Job

„Wir nutzen die intensive Arbeitskräftenachfrage, um auch für schwer vermittelbare Personen konkrete Wiedereinstiegschancen zu erarbeiten. Damit konnten wir den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit weiter fortsetzen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen wir ein Minus von 54 Prozent“, weiß Müllner.

Suche nach Personal nimmt kein Ende

Die Arbeitskräftenachfrage hält weiter ungebrochen an. Seit Jahresbeginn 2023 ist es dem AMS Scheibbs gelungen, 1.609 freie Stellen zu besetzen. 495 offene Stellen sind derzeit beim AMS Scheibbs gemeldet. Ein großes Stellenangebot – jeweils rund 50 freie Jobs – gibt es vor allem in den Bereichen Metall/Elektro, Gesundheit/Pflege, Fremdenverkehr, Handel und Bau. Technikerinnen und Techniker werden in unverminderter großer Zahl von der Wirtschaft gesucht und auch für Hilfs- und Reinigungskräfte gibt es noch viele Angebote.

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Scheibbs Ende August 2023 (Vergleich zu Ende August 2022):