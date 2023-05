Anstieg bei Arbeitslosen im Scheibbser Bezirk

Keine guten Nachrichten gibt es dieses Mal vom Arbeitsmarktservice Scheibbs. Mit einem Plus von 19,9 Prozent im April gegenüber dem Vorjahr verzeichnet der Scheibbser Bezirk die zweithöchste Zuwachsrate in ganz Niederösterreich. Nur in Waidhofen/Ybbs war der Anstieg noch höher (+28 Prozent). In absoluten Zahlen bedeutet das, dass Ende April 2023 mit 464 Arbeitslosen um 77 Personen mehr beim AMS Scheibbs vorgemerkt waren als vor einem Jahr. „Trotzdem liegen wir noch vor dem Vorkrisenniveau 2019“, weiß AMS-Geschäftsstellenleiter Sepp Musil.

Auch mit der vorläufigen Arbeitslosenquote von 2,5 Prozent liegt der Scheibbser Bezirk weiter unter den Top 3 in Niederösterreich.

Ein Warnsignal ist aber auch, dass neben dem leichten Anstieg der arbeitslos vorgemerkten Personen auch ein spürbarer Rückgang der dem AMS von den Betrieben gemeldeten offenen Stellen vermerkt werden muss. 597 Jobs sind derzeit verfügbar, gegenüber April 2022 sind das doch immerhin um 99 offene Stellen weniger. Die zehn beim AMS vorgemerkten Lehrstellensuchenden können derzeit aus 34 offenen, sofort verfügbaren Lehrstellen auswählen. Insgesamt konnten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AMS Scheibbs heuer schon 741 Stellen mit geeigneten Arbeitskräften besetzen.

Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit

31 Personen suchen im Arbeitsmarktbezirk bereits seit einem Jahr oder länger Arbeit. „Die Existenz von Langzeitarbeitslosigkeit verursacht eine Reihe von negativen Folgen: Armut der Betroffenen und der Familienangehörigen, Verlust von Kompetenzen und letztlich Wohlfahrtsverluste für die gesamte Volkswirtschaft. Dank konsequenter und ressourcenintensiver Vermittlungs- und Beratungsarbeit sowie maßgeschneiderten Förderprogrammen des AMS in Kooperation mit Land NÖ und den Sozialpartnern konnte die Langzeitarbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr um 44,6 Prozent gesenkt werden. Die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit bleibt weiter ganz oben auf unserer Agenda“, informiert Musil.

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Ende April 2023 (Veränderung zu Ende April 2022)

Gesamt: 464 (77)

Frauen: 195 (21)

Männer: 269 (56)

unter 25 Jahren: 66 (27)

über 50 Jahren: 170 (-17)

Ausländer: 104 (49)

Personen in Schulungen: 158 (19)

Langzeitarbeitslose >6 Monate ... 65 (-39), >12 Monate ... 31 (-25)

Offene Stellen: 576 (-101)

Offene Lehrstellen: 34 (-27)

Lehrstellensuchende: 10 (2)



Vorläufige Arbeitslosenquote:

Scheibbs: 2,5 %

NÖ: 5,3 %

