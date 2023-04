Arbeitslosigkeit im Bezirk Scheibbs wie in den 1980er-Jahren

„Ganz ehrlich – die Zahlen haben uns selbst etwas überrascht. Wir hatten nicht damit gerechnet, dass es im März trotz der schwachen Konjunktur, die in einigen Bundesländern schon für einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit sorgt, bei uns nochmals unter das Rekordniveau von 2022 geht“, erklärt Peter Müllner, stellvertretender Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservice Scheibbs (AMS) im NÖN-Gespräch.

Die 463 beim AMS als arbeitslos vorgemerkten Personen bedeuten ein leichtes Minus von 1,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Bei den Langzeitarbeitslosen gab es sogar einen Rückgang um über 50 Prozent. Damit liegt die Arbeitslosigkeit im Scheibbser Bezirk so niedrig wie zuletzt vor 43 Jahren.

Noch keine Auswirkungen vom ZKW-Stellenabbau

Die Hiobsbotschaft des letzten Monats mit der angekündigten Personalreduktion beim größten Arbeitgeber im Bezirk, der ZKW Lichtsysteme GmbH in Wieselburg, hat sich bisher am Arbeitsmarkt noch kaum ausgewirkt. „Es gibt bisher nur vereinzelte Meldungen von ehemaligen ZKW-Mitarbeiterinnen oder -Mitarbeitern bei uns. Inwieweit diese überhaupt schon in diese angekündigte Personalmaßnahme fallen, kann ich aber nicht beurteilen“, sagt Müllner. Einziges Indiz, dass auch der Bezirk Scheibbs von der schwächeren Konjunktur betroffen ist, ist die Zahl der freien Stellen. Die ist gegenüber dem Vorjahr um 88 Stellen gesunken.

Die Auffälligkeiten bei den Jugendlichen und den vorgemerkten männlichen Ausländern (beide mit deutlicher Steigerung bei den absoluten Arbeitslosenzahlen) sorgen bei Müllner für keine Beunruhigung: „In beiden Fällen sind das normale Werte. Allerdings waren da im Vorjahr die März-Werte extrem niedrig – warum auch immer.“

Insgesamt fällt die Bilanz für das erste Quartal 2023 für den stellvertretenden Geschäftsstellenleiter grundsätzlich positiv aus: „Von den 570 freien Stellen, die mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden konnten, war der überwiegende Teil als Vollzeitstellen ausgeschrieben. Im heurigen Jahr haben die Beraterinnen und Berater des AMS Scheibbs den arbeitssuchenden Kundinnen und Kunden bereits 1.712 Vermittlungsvorschläge gemacht. Außerdem konnten insgesamt 864 Jobsuchende ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.“

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Scheibbs Stand Ende März 2023 (Vergleichswert zu Ende März 2022):

Gesamt 463 (-8)

Frauen 171 (-26)

Männer 292 (18)

Unter 25 Jahre 62 (26)

Über 50 Jahre 186 (-35)

Ausländer 98 (30)

Langzeitarbeitslose >6 Monate 59 (-53)

Langzeitarbeitslose >12 Monate 29 (-30)

Personen in Schulungen 157 (5)

Offene Stellen 597 (-88)

Lehrstellensuchende 9 (-2)

Offene Lehrstellen 38 (-30)

