Arbeitsmarkt Bezirk Scheibbs: Um 40 Arbeitslose mehr als noch im April

Foto: Christian Eplinger

D as schwache Wirtschaftswachstum sorgt nun auch in Niederösterreich für einen Anstieg der Arbeitslosigkeit. So auch im Arbeitsmarktbezirk Scheibbs mit einem Plus von 40 Arbeitslosen auf 418 (188 Frauen und 230 Männer).

„Im Vergleich zum Vorkrisenniveau Mai 2019 verzeichnen wir weiterhin einen deutlichen Rückgang von 13,1 Prozent“, sagt Sepp Musil, Geschäftsstellenleiter des Arbeitsmarktservices Scheibbs (AMS). Die vorläufige Arbeitslosenquote im Bezirk liegt aktuell bei 2,3 Prozent und ist somit das dritte Jahr in Folge in den Top drei der niedrigsten Arbeitslosenraten in Niederösterreich. Dass die Wirtschaft etwas schwächelt, zeigt auch der deutliche Rückgang der offenen Stellen. Waren im Mai 2022 noch 726 offene Stellen beim AMS Scheibbs gemeldet, so sind es aktuell um 163 Stellen weniger - ein Minus von 22,5 Prozent. Relativ gesehen noch stärker zurückgegangen sind die offenen Lehrstellen. Hier hat sich die Zahl mehr als halbiert. Dennoch können die neun Lehrstellensuchenden immer noch aus 30 offenen Lehrstellen im Bezirk auswählen. Insgesamt setzt das AMS in Niederösterreich auf professionelle Berufs- und Bildungsberatung - egal ob persönlich, telefonisch oder online. „Diese spielen gerade jetzt eine zentrale Rolle, um persönliche Kompetenzen verwerten zu können. Heuer haben bereits 1.139 Kundinnen und Kunden im Bezirk Scheibbs ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet. Außerdem konnten durch unseren besonderen Fokus auf die Fachkräfteausbildungen im laufenden Jahr bereits 21 Jobsuchende eine passgenaue Fachausbildung starten“, berichtet Musil. Die AMS-Zahlen für den Bezirk Scheibbs Ende Mai 2023 (Veränderung zum Vorjahr): Gesamt: 418 (+40)

Frauen: 188 (+17)

Männer: 230 (+23)

Unter 25 Jahre: 62 (+21)

Über 50 Jahre: 140 (-26)

Ausländer: 100 (+39)

Offene Stellen: 563 (-163)

Lehrstellensuchende: 9 (-2)

Offene Lehrstellen: 30 (-32) Vorläufige Arbeitslosenquote Ende Mai 2023: Scheibbs: 2,3 %

NÖ: 4,8 %