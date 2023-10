Drittgrößte Steigerung bei Arbeitslosenzahlen für Scheibbser Bezirk

Damit hat der Scheibbser Bezirk die drittgrößte prozentuelle Steigerung gegenüber dem Vorjahr in ganz Niederösterreich. Nur in Waidhofen/Ybbs (+57 Prozent) und Horn (+24 Prozent) ist die Zahl der beim Arbeitsmarkt als arbeitslos gemeldeten Personen gegenüber dem Vorjahr noch höher angestiegen. Das sind allerdings auch jene drei Bezirke, die normalerweise immer mit den niedrigsten Arbeitslosenquoten punkten. Das ist auch aktuell noch so. Die voraussichtliche Arbeitlosenquote liegt in diesen drei Bezirken immer noch rund um 3 Prozent und damit deutlich unter dem NÖ-Wert von 5,3 Prozent.

Der Anstieg der Arbeitslosenzahlen betraf übrigens Männer und Frauen sowie Jugendliche und Ältere fast gleichermaßen. Insgesamt waren Ende September im Scheibbser Bezirk 593 via AMS auf Jobsuche oder in Schulungen. Das sind um 83 mehr als im September 2022.

Dass der Wirtschaftsmotor auch im Ötscherland etwas stottert, zeigt auch der Blick auf die sofort verfügbaren freien Stellen. 454 offene Stellen sind beim AMS Scheibbs gemeldet. Das ist um ein Viertel oder 157 Stellen weniger als vor einem Jahr.

Weiterhin positiv entwickeln sich die Zahlen bei den Langzeitarbeitslosen. Da gab es einen Rückgang um ein Viertel bei den Langzeitarbeitslosen über sechs Monate. Die Zahl der Menschen, die schon über ein Jahr arbeitslos gemeldet sind, ist gegenüber dem Vorjahr sogar um knapp mehr als die Hälfte auf 17 Personen gesunken.

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Scheibbs Ende September 2023 (Vergleich Ende September 2022):