„Es ist ein Ansturm, wie wir ihn in der Geschichte des Arbeitsmarktservice noch nie erlebt haben.“ AMS-NÖ-Chef Sven Hergovich analysiert im NÖN-Telefonat mit klaren Worten die gigantischen Zahlen zu den 13.400 Anträgen auf Kurzarbeit in Niederösterreich. Jeder dritte Beschäftigte befindet sich aktuell in Kurzarbeit. In absoluten Zahlen sind das mehr als 206.000 Personen – Stand Sonntag, 19. April.

„In der Woche nach Ostern haben wir die Marke der 200.000 Beschäftigten, die in Niederösterreich in Kurzarbeit beschäftigt sind, durchstoßen – davon sind aber erst die Hälfte der Anträge bewilligt“, erklären Hergovich und der für den Arbeitsmarkt zuständige ÖVP-Landesrat Martin Eichtinger. Die Anträge auf Kurzarbeit kommen aus allen Regionen Niederösterreichs, aus allen Branchen und von Unternehmen aller Größen.

Industriebetriebe: 75 Prozent in Kurzarbeit

Seit Anfang der Woche ist die Abrechnung der Beihilfen möglich. Tatsächlich bewilligt sind aktuell knapp 5.660 Anträge für mehr als 90.350 Arbeitnehmer. Die dafür nötige Fördersumme liegt bei 663 Millionen Euro. Die Beratung für die Abrechnung übernimmt weitestgehend die Wirtschaftskammer, ergänzt um die Expertisen von Steuerberatern und Lohnverrechnern.

Markus Sibrawa Sven Hergovich, Geschäftsführer AMS Niederösterreich.Sibrawa

Allein unter den Industrieunternehmen nutzen 75 Prozent der Betriebe Kurzarbeit, heißt es von der Industriellenvereinigung NÖ. Laut Arbeiterkammer NÖ gebe es unter der NÖ Bevölkerung zur Corona-Kurzarbeit eine hohe Zustimmung von mehr als 90 Prozent.

Nach wie vor bewilligt das AMS Niederösterreich täglich rund 500 Anträge auf Kurzarbeit. „Das heißt, wir bewilligen jetzt pro Tag über dreimal mehr Anträge, als in der Wirtschafts- und Finanzkrise 2009 in einem Jahr bewilligt wurden“, betont AMS-Chef Hergovich. Denn: Ausgelöst durch die Wirtschafts- und Finanzkrise gab es innerhalb des Jahres 2009 lediglich 140 Anträge auf Kurzarbeit.

Im Mostviertel bewilligte das Arbeitsmarktservice bis Dienstag der Vorwoche insgesamt 77,1 Millionen Euro Kurzarbeitsbeihilfe für insgesamt 9.312 Beschäftigte (siehe Grafik). Wobei alle Bezirksstellenleiter davon ausgehen, dass diese Zahlen in den nächsten Wochen weiterhin steigen werden. „Wir genehmigen laufend Anträge. Derzeit sind 10,2 Millionen Euro für 1.429 Beschäftigte im Bezirk reserviert“, erklärt etwa der Melker AMS-Bezirksstellenleiter Helmut Fischer.

Nur in Waidhofen „Licht am Ende des Tunnels“

Einzig in Waidhofen/Ybbs sieht AMS-Leiterin Anita Prüller schon wieder „etwas Licht am Ende des Tunnels. Ich gehe nicht davon aus, dass noch sehr viele neue Unternehmen dazukommen“, sagt Prüller. Bislang gab es auf der AMS-Geschäftsstelle Waidhofen 239 Kontaktaufnahmen zum Thema Kurzarbeit, 193 haben bereits einen Antrag gestellt. 1.586 Arbeitnehmer sind in Waidhofen bereits für das neue Kurzarbeitszeitmodell angemeldet. Eine Fördersumme von 14,6 Millionen Euro wurde bewilligt.

Bezirk Scheibbs bislang mit höchstem Volumen

AMS, NÖN-Grafik: Gastegger

Das höchste Fördervolumen im Mostviertel gibt es bislang im Scheibbser Bezirk. Dort hat das AMS bis 13. April schon 31 Millionen Euro Kurzarbeitsbeihilfe für 3.779 Beschäftigte bewilligt –

darunter mehrere Anträge von großen Arbeitgebern wie etwa ZKW. „Die Zahl der Anträge ist aber auch bei uns noch nicht abgearbeitet und es kommen noch immer täglich weitere Ansuchen herein“, weiß der Scheibbser AMS-Leiter Sepp Musil.

Auch im Bezirk Amstetten vermeldet man einen Ansturm auf die Kurzarbeit. Man arbeite auf Hochdruck, den Andrang zu bewältigen. „Viele Anträge sind leider lückenhaft, woraus jede Menge Rückfragen entstehen, das verzögert die Bearbeitung“, erklärt der AMS-Bezirksstellenleiter Harald Vetter.

Dennoch hält der Bezirk Amstetten derzeit bei 21,3 Millionen Euro bewilligter Kurzarbeitsbeihilfe für 2.518 Beschäftigte. Vetter freut sich über jeden einzelnen bewilligten Antrag: „Das bedeutet, weniger Arbeitslose, mehr Einkommen und Kaufkraft und für die Betriebe die Möglichkeit, bei besserer Lage mit vorhandenem Stammpersonal neu durchzustarten.“ Denn die Arbeitslosigkeit ist im Mostviertel seit Monatsbeginn in allen Bezirken weiter gestiegen und ist auf einem historischen Höchststand.