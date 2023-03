Historischer Arbeitslosen-Tiefststand, aber auch dunkle Wolken

Der Arbeitsmarkt in Scheibbs ist auch Ende Februar stabil. Die Arbeitslosenquote liegt mit voraussichtlich 3,7 Prozent auf dem niedrigsten Stand seit Februar 1980 und um 1,1 Prozent-Punkte unter dem Vorkrisenniveau. „Im Bezirk Scheibbs liegt die Arbeitslosigkeit mit derzeit 675 Personen so niedrig wie zuletzt von 43 Jahren“, weiß AMS-Geschäftsstellenleiter Sepp Musil. Dies bedeutet auch einen Rückgang von knapp fünf Prozent gegenüber dem Februar des Vorjahres.

Niederösterreichweit ist die Zahl der arbeitslosen Frauen aktuell mit minus 9,2 Prozent deutlich stärker gesunken als jene der Männer (mins 3,6 Prozent). Im Bezirk Scheibbs ging die Zahl der arbeitslosen Frauen um 18,3 Prozent auf 196 Personen zurück. Trotz dieser erfreulichen Entwicklung liegt beispielsweise die Erwerbsbeteiligung der Frauen in NÖ weiterhin mit 80 Prozent klar unter jener der Männer (82 Prozent). „Solange eine Gleichstellung von Männern und Frauen am Arbeitsmarkt nicht erreicht ist, hat das Arbeitsmarktservice das Ziel, jobsuchende Frauen verstärkt zu unterstützen. 2023 werden wir mindestens 52 Prozent an arbeitsmarktpolitischen Fördermitteln für Frauen aufwenden“, erklärt Sepp Musil.

Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit

Aktuell sind 35 Personen im Bezirk Scheibbs bereits länger als ein Jahr arbeitslos vorgemerkt. Konsequente Vermittlungsarbeit und maßgeschneiderte Förderprogramme des AMS in Kooperation mit dem Land NÖ und den Sozialpartnern unterstützten den Rückbau der Langzeitarbeitslosigkeit um 38,6 Prozent (-22) im Vergleich zum Vorjahr. Der Kampf gegen Langzeitarbeitslosigkeit bleibt daher ganz oben auf der Agenda des Arbeitsmarktservice Scheibbs.

Die Unternehmen im Bezirk suchen weiterhin nach Arbeitskräften. Insgesamt 360 freie Stellen konnten mit einer passenden Arbeitskraft besetzt werden. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies ein Plus von 1,5 Prozent. Insgesamt 569 Jobsuchende konnten in den ersten beiden Monaten dieses Jahres ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beenden.

ZKW-Stellenabbau: Firmen zeigen bereits Interesse

Dunkle Wolken sieht Sepp Musil über Wieselburg. „Mit der gleichen Betroffenheit wie die Bevölkerung von Wieselburg und Umgebung traf auch mich die Nachricht über den geplanten Abbau von 600 Stellen bei ZKW in Wieselburg bis Ende 2024“, sagt Musil. Das AMS sei bereits mit der Firmenleitung, dem Betriebsrat und dem betroffenen Personalbereitstellungsunternehmen im Gespräch. Das Ziel ist, Arbeitslosigkeit so kurz wie möglich zu halten oder gar zu verhindern. Auch wenn noch nicht sicher ist, wen es betreffen wird, appelliert Musil, das AMS so rasch als möglich bezüglich Beratung oder Vermittlungsunterstützung zu kontaktieren. „Es gibt bereits namhafte Dienstgeber, die Interesse an ehemaligen Arbeitskräften der Firma ZKW gemeldet haben. Der sehr dynamische Mostviertler Arbeitsmarkt wird auch weiterhin arbeitssuchenden Menschen viele Chancen bieten“, ist Musil überzeugt.

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Ende Februar 2023 (Veränderung zu Ende Februar 2022):

Gesamt 675 (-33)

Frauen 196 (-44)

Männer 479 (11)

Unter 25 Jahre 89 (6)

Über 50 Jahre 251 (-31)

Ausländer 104 (16)

Offene Stellen 541 (-267)

Lehrstellensuchende 13 (-6)

Offene Lehrstellen 32(-33)

Vorläufige Arbeitslosenquote:

Scheibbs 3,7 %

NÖ 6,8 %

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.