Scheibbs weiter mit drittniedrigster NÖ-Arbeitslosenquote, aber ...

Die Arbeitslosigkeit im Ötscherland steigt auch im Oktober weiter. Ende Oktober verzeichnet das Arbeitsmarktservice (AMS) Scheibbs 469 Menschen, die als arbeitslos gemeldet sind. Das bedeutet prozentuell zwar eine Steigerung von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert und ist der zweithöchste Steigerungswert in ganz Niederösterreich (Waidhofen/Ybbs +48 Prozent), doch in absoluten Zahlen sind es „nur“ 91 Arbeitslose mehr. Die 469 Arbeitslosen bedeuten den fünftniedrigsten absoluten Wert in ganz Niederösterreich. „Wir bewegen uns immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau. Die Arbeitslosenquote ist mit voraussichtlich 2,6 Prozent geringer als in den letzten 15 Jahren davor – mit Ausnahme von 2022. Scheibbs hat hinter Horn und Zwettl weiterhin den drittniedrigsten Wert in Niederösterreich“, beruhigt Peter Müllner, Geschäftsstellenleiter des AMS Scheibbs.

Gleichzeitig hält im Bezirk die starke Nachfrage nach Arbeitskräften an, wenngleich auch diese gegenüber dem Vorjahr um über ein Viertel zurückgegangen ist. „Aktuell sind bei uns 467 freie Stellen gemeldet. Das heißt, wir sprechen fast von einem Verhältnis von eins zu eins zwischen Arbeitslosen und freien Stellen“, weiß Müllner.

Besonders erfreulich ist die Entwicklung der Langzeitarbeitslosen im Bezirk. Während der Anteil dieser unter allen Jobsuchenden im NÖ-Schnitt bei 12,3 Prozent liegt, sind die 3,6 Prozent im Bezirk Scheibbs deutlich besser. Deutlich bildet sich allerdings der demographische Wandel in der Zusammensetzung arbeitsloser Personen ab. Mehr als jeder dritte der beim AMS Vorgemerkten ist von der Generation 50+. „Hier spielt vor allem der Faktor Gesundheit eine kritische Rolle. Denn immerhin weisen 75 Prozent der Arbeitslosen über 50 Jahre gesundheitliche Probleme auf. Vor zehn Jahren lag dieser Anteil erst bei 60 Prozent“, erläutert Müllner.

Überhang an freien Lehrstellen

Dynamik ist zuletzt auch in den Lehrstellenmarkt gekommen. Die Zahl der offenen Lehrstellen steigt (+22 Prozent) gleichzeitig auch die Zahl der Lehrstellensuchenden (+21 Prozent). Dennoch herrscht in Scheibbs ein Überangebot am Lehrstellensektor. 17 Lehrstellensuchende stehen 67 sofort verfügbaren Lehrstellen gegenüber. „Wichtig ist dabei eine gute Beratung vor dem Einstieg in die Berufs- oder Ausbildungswelt. Daher sollten Jugendliche, die noch unschlüssig sind, durchaus mit uns Kontakt aufnehmen und unser kostenloses Beratungsangebot nutzen“, betont Peter Müllner.

Arbeitsmarktdaten im Bezirk Scheibbs Ende Oktober 2023 (Veränderung zu Ende Oktober 2022):