Arbeitsmarkt Scheibbser Bezirk hat österreichweit drittniedrigste Arbeitslosenquote

Peter Müllner, stellvertretender Geschäftsstellenleiter des AMS Scheibbs. Foto: Christian Eplinger

2,0 Prozent – so niedrig ist die aktuelle Arbeitslosenquote im Scheibbser Bezirk. Damit ist man NÖ-weit Spitzenreiter und in ganz Österreich an dritter Stelle.

Die ohnehin schon niedrige Mai-Arbeitslosenquote von 2,3 Prozent konnte das Ötscherland im Juni nochmals um 0,3 Prozentpunkte senken. 369 Personen sind aktuell beim Arbeitsmarktservice Scheibbs (AMS) auf Jobsuche. „Das ist exakt dieselbe Zahl wie im Vorjahr – und das, obwohl wir mit 17.848 unselbstständig Beschäftigten um 352 Personen mehr als im Juni 2022 in Beschäftigungsverhältnissen haben“, freut sich der (noch) stellvertretende AMS-Geschäftsstellenleiter Peter Müllner. Müllner wird ja mit September die Leitung der Geschäftsstelle übernehmen (die NÖN berichtete). Damit geht der Bezirk Scheibbs auch gegen den landesweiten Trend, der einen leichten Anstieg der Arbeitslosigkeit um 0,5 Prozent verzeichnet. Auch der Kampf gegen die Langzeitarbeitslosigkeit geht voran. „Im Bezirk Scheibbs waren Ende Juni 25 Personen mehr als ein Jahr beim AMS vorgemerkt. Diese Zahl hat sich gegenüber dem Vorjahr halbiert“, erklärt Müllner. Der Bedarf der Unternehmen an Arbeitskräften ist, obwohl seit Monaten rückläufig, im Bezirk weiterhin hoch. Derzeit sind 573 Stellen beim AMS ausgeschrieben. Das sind allerdings um 118 (-17 Prozent) weniger als vor einem Jahr. Müllner lobt hier vor allem die AMS-Beraterinnen und -Berater, die seit Jänner 1.236 Jobsuchenden eine Arbeitsaufnahme ermöglicht haben. „Insgesamt haben wir heuer unseren Kundinnen und Kunden bereits über 3.000 Vermittlungsvorschläge gemacht“, berichtet Müllner. Leichte Sorgenfalten bereitet ihm derzeit aber der Lehrstellenmarkt. Im Vorjahr konnte noch jeder der damals 10 Lehrstellensuchenden aus 67 offenen Lehrstellen wählen. Dieses massive Überangebot an Ausbildungsplätzen hat sich deutlich verändert. So sind derzeit 14 angehende Lehrlinge auf der Suche nach einem Angebot von nur mehr 26 sofort verfügbaren Lehrstellen.