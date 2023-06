Führungswechsel beim AMS Scheibbs: Müllner folgt Musil

Sämtliche Entscheidungen über die Nachfolge von Sepp Musil und allen Abteilungsleitungen beim Arbeitsmarktservice Scheibbs sind gefallen. Auch wenn sie erst mit 1. September wirksam werden, so gewährte das AMS der NÖN schon jetzt Einblick in die Zukunft der Servicestelle, die in puncto Arbeitslosenquote seit mehr als zwei Jahrzehnten immer unter den Top Drei in Niederösterreich liegt.

Am 1. Jänner 1982 hat Sepp Musil bei der damals noch dem Arbeits- und Sozialministerium unterstellten Arbeitsvermittlung in der Bezirksstelle Scheibbs als Vertragsbediensteter begonnen. „Ich habe eigentlich Großhandelskaufmann beim Bruckner in Oberndorf gelernt, war nach dem Zivildienst dann ein Jahr bei Moserwurst in Wieselburg, ehe ich zur damaligen AMV gewechselt bin. Ich war damals ein Dreivierteljahr verheiratet. Im öffentlichen Dienst zu arbeiten, galt damals noch als gewisse Absicherung. Und da mein Vater Postbuschauffeur und mein Schwiegervater Briefträger waren, habe ich mich schnell zu Hause gefühlt“, erinnert sich der heute 63-Jährige, der im Dezember seinen ersten Geburtstag als Pensionist feiern wird.

Er arbeitete sich die Karriereleiter hinauf, wurde Berufsberater und schließlich auch pragmatisierter Beamter und wechselte nach der Ausgliederung des AMV und dessen Umwandlung zum Arbeitsmarktservice AMS (1994) wieder zurück in das normale Angestelltenverhältnis (1999). Inzwischen war er schon stellvertretender Abteilungsleiter geworden (1995) und 1999, als Alois Zehetner die Geschäftsstellenleitung übernahm, Abteilungsleiter und stellvertretender Geschäftsstellenleiter. Mit 1. September 2012 folgte er schließlich als Leiter auf Alois Zehetner. „Mein nächstes einprägendes Datum wird der 31. August 2023 sein. Das ist offiziell mein letzter Arbeitstag vor der Pension“, lächelt Musil.

Seit über zehn Jahren immer unter den Top-3-Bezirken

Zahlenmäßig kann er auf eine eindrucksvolle Bilanz zurückblicken. Als er 2012 die Leitung übernommen hatte, war man nach der Wirtschaftskrise 2008/09, wo die Arbeitslosenquote im Bezirk Scheibbs von 3,4 auf 5,1 Prozent gestiegen war, schon wieder „übern Berg. Wir hatten damals eine Arbeitslosenquote von 3,8 Prozent bei rund 16.700 unselbstständig Beschäftigten, waren in den ersten vier Jahren, in denen ich Chef war, jeweils jener Bezirk in Niederösterreich mit der niedrigsten Arbeitslosenquote und auch danach bis jetzt immer unter den Top-3-Bezirken im Bundesland“, legt Musil die Fakten auf den Tisch.

Bei seiner letzten Jahresbilanz erreichte der Bezirk eine Arbeitslosenquote von 2,8 Prozent bei 17.469 unselbstständig Beschäftigten und mehr offene Stellen (670) als Arbeitslose (500). Und das, obwohl man Corona erst zwei Jahre hinter sich gelassen hatte. „Wir sind auch durch die Corona-Zeit mit einer Arbeitslosigkeit von nur 5,3 Prozent eigentlich gut durchgekommen. Aber der 16. März 2020 und der erste Lockdown waren sicher die einschneidendsten Erlebnisse meiner Amtszeit als Geschäftsstellenleiter“, erinnert sich Musil.

Während für andere Kurzarbeit oder gar das Stempeln-Gehen anstand, herrschte beim AMS Hochbetrieb. „Von einem Tag auf den anderen waren Überstunden, Nacht- und Wochenendarbeit kein Thema. Alles wurde den Mitarbeitern genehmigt, nur dass wir die vielen vielen Anträge und Anfragen abarbeiten konnten. Wir haben alleine 2020 im Bezirk über 17,5 Millionen Euro an Kurzarbeitsförderung ausbezahlt. 2021 waren es noch 10,8 Millionen und 2022 immerhin noch 2,7 Millionen Euro“, schildert Musil und zollt seinem Team großes Lob.

Ein Team, das im vergangenen Jahr auf 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgestockt worden ist. Seitdem ist das AMS Scheibbs das landesweite Fachzentrum für Altersteilzeit und hat dafür drei zusätzliche Planstellen erhalten. „Das war ein Meilenstein für die Standortgarantie Scheibbs“, ist Musil überzeugt.

„Möchte keinen Tag missen“

„Die über 40 Jahre waren eine schöne, lässige Zeit. Ich möchte keinen Tag missen“, wird Musil etwas wehmütig, wenn er an den 1. Juli denkt. „Ein wenig abgehen wird mir die Arbeit schon“, gesteht er, dem privat aber nicht fad werden sollte. Beim Roten Kreuz ist er Stellvertreter von Bezirksobfrau Christine Dünwald-Specht. Zudem hat er ein Haus mit großem Garten und einen 15 Monate alten Enkelsohn. „Auch wenn ich wahrscheinlich wie bisher immer um 6 Uhr früh aufstehen werde, so freue ich mich aber schon auf den ersten Kaffee, den ich auf der Terrasse zu Hause genießen kann, ohne auf die Uhr sehen zu müssen“, erzählt Musil.

Den wird es allerdings erst in der zweiten Juli-Woche geben. Denn gleich am 1. Juli geht es ab mit Rotkreuz-Kollegen und dem Motorrad – auch eine von Musils großen Leidenschaften – für einige Tage ins Lechtal.

Der logische Nachfolger: Peter Müllner

Musils Nachfolge ist eine hausinterne Regelung und gilt als logischer Nachfolger, der sich aber auch im Bewerbungsverfahren durchgesetzt hat. Neuer Geschäftsstellenleiter wird mit 1. September Peter Müllner, der ebenfalls bereits seit über 30 Jahren beim AMS Scheibbs beschäftigt ist. Zuerst fünf Jahre in der Jugendberatung, seit 1997 im operativen Geschäft und seit 1999 als Abteilungsleiter und als stellvertretender Geschäftsstellenleiter. „Daher wird sich nicht viel ändern bei uns. Denn wir haben immer schon die Geschäftsstelle gemeinsam geführt und Entscheidungen abgesprochen. So werde ich es auch mit meinen Abteilungsleiterinnen halten. Allerdings ist die Herausforderung eine andere. Während Sepps Ära praktisch von einem durchgehenden Wachstum geprägt war, gilt es jetzt, den hohen Level zu halten“, ist Müllner überzeugt. Wobei der 52-jährige Gaminger auch damit rechnet, dass der Arbeitskräftemangel trotzdem im Scheibbser Bezirk unverändert bleibt. „Es wird für die Unternehmen immer wichtiger, sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren und bei den Bewerbern selbst zu bewerben“, sagt Müllner.

Zwei Damen als Abteilungsleiterinnen

Auch seine beiden designierten Abteilungsleiterinnen sind fast ähnlich lange im Haus wie Müllner. Regina Höhlmüller (49) aus Purgstall, hat am 1. Februar 1994 beim AMS begonnen und leitet seit April 2016 die Abteilung Erstservice und seit dem Vorjahr das Fachzentrum. Sie wird auch neue stellvertretende Geschäftsstellenleiterin. Neue Abteilungsleiterin im Bereich Jobservice und Service für Unternehmen wird Agnes Lienbacher (50) aus St. Georgen/Leys – ebenfalls bereits seit 30 Jahren im Haus. „Daher wird auch bei uns weiterhin die Teamarbeit großgeschrieben“, erklärt Müllner.