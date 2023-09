Branchenmix im Wieselburger Stadtzentrum wird ausgebaut

Karina Stanglauer wird im Herbst ihre Aromapraxis „Oils from the heart“ im Wieselburger Stadtzentrum (Hauptplatz 6, ehemalige Kleiderei) eröffnen. Die ausgebildete Aromapraktikerin bietet verschiedene Anwendungen stationär im Geschäftslokal für Menschen an und ist auch mobil für die Tierwelt unterwegs. Die Wieselburger Jury unterstützt die Geschäftsidee mit einem „Gründerticket“ im Rahmen des Eisenstraße-Projekts „Gründung findet Stadt 2.0“.

Die Ausbildung zur ärztlich geprüften Aromafachberaterin absolvierte Karina Stanglauer in St. Pölten. Von der Wirkung der ätherischen Öle ist sie, vor allem durch persönliche Erfolgserlebnisse, überzeugt. Seit sechs Jahren ist sie selbst Anwenderin und bekämpft so manche Krankheit bereits im Keim. Auch für die Jury hatte sie Proben mit dabei und erklärte die verschiedenen Wirkungsweisen. In ihrer Praxis wird sie unter anderem Aromafachberatung, Aromatouch- sowie Körperkerzenanwendungen anbieten.

Karina Stanglauer ist die 22. Projektteilnehmerin von „Gründung findet Stadt 2.0“. Neben der finanziellen Unterstützung in den Bereichen Marketing, Foto, Video und Ladenkonzeption profitieren die Gründerinnen und Gründer von der kostenlosen Öffentlichkeitsarbeit über die Marketing-Plattform von „Gründung findet Stadt“. Auch das „riz up“ und die Wirtschaftskammer Niederösterreich sind als professionelle Projektpartner mit an Bord.