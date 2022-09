Scheibbser Ortsschef: "Erfolg braucht Unterstützung von allen Seiten"

Sehr geehrter Herr Dr. Weirauch!

Ich darf mich mit einer ausführlichen Stellungnahme zu ihrer E-Mail vom Sonntag 21. August 2022 an sie wenden und werde dabei versuchen meine Sichtweise zur Entwicklung der ärztlichen Situation in Scheibbs, der Region und im speziellen zum NÖN Artikel darzulegen.

Als ich im September 2019 das Amt des Bürgermeisters übernommen habe, konnte ich mir nicht im Geringsten vorstellen, dass die Nachbesetzung von Kassenstellen für Ärzte im niedergelassenen Bereich eine Mamutaufgabe für eine Gemeinde werden kann. Ich hatte vielmehr die Erwartung, dass dies, so wie in der Vergangenheit durch ein funktionierendes System der Krankenkassen mit der Ärztekammer abgedeckt wird.

Diese Einschätzung hat mich glauben lassen, dass es nicht die primäre Aufgabe einer Gemeinde ist, die Nachbesetzungen durch die Gemeinden aktiv zu bewerben.

Eine Einschätzung die dazu geführt hat, dass ich in einem Erstgespräch mit einer potentiellen Nachfolgerin einer Kassenstelle nicht sofort die Gemeindekasse ausgeschüttet habe und dieser Ärztin die angestrebten Zahlungen zukommen habe lassen. Nachdem eine andere Gemeinde, wahrscheinlich durch entsprechende Erfahrungen, sodann diese Ärztin mit offenen Armen und vermutlich auch geöffneten Geldbörsen empfangen hat, wurde mein Vorgangsweise von vielen Seiten als falsch kritisiert, da ich eine potentielle Nachfolgerin für eine Kassenstelle zu wenig wertgeschätzt habe.

Ich versichere ihnen, mit den heutigen Erfahrungen und dem Wissen, dass Kassenstellen in den ländlichen Gebieten offensichtlich derzeit nur mit finanziellen Lockangeboten besetzt werden können, würde ich anders handeln, aber das ist Vergangenheit. Ich stehe zu dieser Fehleinschätzung und habe das auch in einer öffentlichen Gemeinderatssitzung ganz klar zum Ausdruck gebracht.

Da es aber unmöglich war das Geschehene zu verändern war es mein Bestreben, gemeinsam mit allen Fraktionen im Gemeinderat nach einer Lösung zu suchen. Dabei wurde nachweislich mit Ärzten Kontakt aufgenommen, die Interesse an einer Kassenstelle in Scheibbs gezeigt haben. Wir haben Einladungen ausgesprochen, die vorhandenen Ordinationen zu besuchen, leider ist es aber nie zu ernsthaften Gesprächen gekommen.

Natürlich haben wir mit Interesse die Entwicklungen in Purgstall mit dem Aufbau eines PVZ beobachtet und auch diese Lösung für Scheibbs angedacht. Hier hat es mehrere Gespräche mit Dr. Egger und Dr. Schwarzenberger gegeben, das Interesse dafür war jedoch nicht gegeben. Beide wollen ihre Ordinationen in bestehender Art weiterführen, für die Einrichtung eines PVZ ist jedoch eine Kooperation von mindestens 3 Ärzten notwendig, diese sind weder in Scheibbs noch in der Region derzeit verfügbar.

Wir brauchen uns hier nichts vormachen, Purgstall hat die Gunst der Stunde genutzt und durch die Bereitschaft eines renommierten Arztes hier einen neuen Weg einzuschlagen und ein PVZ aufzubauen, sicher einen großen Vorteil gehabt. Ich möchte aber nicht unerwähnt lassen, dass durch diese neue Einheit auch sechs Allgemeinmediziner gebunden sind. Wenn zukünftig die Grundversorgung der Bevölkerung in dieser Form abgedeckt werden soll, muss uns aber auch klar sein, dass wir entweder wesentlich mehr Ärzte brauchen, die in solchen Einheiten mitarbeiten oder wir müssen uns mit dem Gedanken anfreunden, dass es überregionale Angebote für die Bevölkerung geben wird, die sich vom typischen Hausarzt unterscheiden werden.

Meine Bemühungen eine Unterstützung durch die Ärztekammer zu erhalten, waren leider nicht erfolgreich. Meine Schreiben blieben unbeantwortet!

Durch die wiederholte mediale Berichterstattung über das Ärzteproblem in Scheibbs wurden wir von Herrn Günter Mondl kontaktiert, der die Möglichkeit der Akquirierung von Ärzten in der Ukraine dargelegt hat. Bereits die Erstgespräche haben gezeigt, dass hier offensichtlich ein großes Interesse von Ärzten besteht nach Österreich zu übersiedeln und hier zu arbeiten. Bereits nach kurzer Zeit wurden uns dafür auch konkrete Personen genannt und einer dieser Kandidaten war Herr Dr. Zolotarev. Wir haben das Angebot von Herrn Mondl weiter ausverhandelt und Anfang Februar 2022 lag ein konkreter Vertrag auf dem Tisch, der in der Folge dem Stadtrat zur Behandlung zugewiesen wurde. Der Beschluss, dieses Angebot anzunehmen fand dann zu einem Zeitpunkt statt, der von den Kriegswirren in der Ukraine geprägt war. In der Hoffnung, dass es eine Ausreisemöglichkeit für Dr. Zolotarev gibt, wurde der Vertrag angenommen und kurze Zeit später war es klar, dass Dr. Zolotarev in Österreich seine Ausbildungen beginnen kann.

Es war uns immer klar, dass der Weg nicht gerade kurz ist, die Hürden, die es in Österreich gibt, damit ausgebildete ausländische Ärzte auch arbeiten können, sind halt nicht gerade einfach zu bewältigen. Man kann hier sicher entgegenhalten, dass es wichtig ist, dass alle Ärzte nach unseren Qualitätskriterien arbeiten sollen, die Unterstützung der Ärztekammer, gerade in Zeiten von Personalmangel hier verstärkte und beschleunigte Ausbildungsmöglichkeiten anzubieten, ist aber nicht sehr groß.

Ich betone bewusst immer wieder die mangelnde Unterstützung der Ärztekammer, diese kennt zwar die Problematik, das lösungsorientierte Arbeiten ist aber dort offensichtlich nicht eine große Stärke. Wir als Gemeinden, die jetzt in eine Situation gedrängt wurde Lösungen für die unbesetzten Kassenstellen zu finden, können es alleine nicht stemmen, wir brauchen die Partner in der Ärztekammer und in der Gesundheitskasse, leider gibt es da jedoch wenig bis gar keine Unterstützung.

Wo ich ihnen widersprechen möchte, ist die Darstellung, das Dr. Zolotarev nach ihrer Ansicht nicht die besten Voraussetzungen mitbringt um die Scheibbser Bevölkerung zukünftig medizinisch gut zu betreuen. Dr. Zolotarev ist seit Anfang Juli in Scheibbs wohnhaft, er kann im Landesklinikum arbeiten und ich bin überzeugt, dass er bis zur Nostrifizierung auch wesentliche Fortschritte in der Sprache und im Umgang mit den Patienten machen wird. Da dieser Weg noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, sollten wir darauf vertrauen, dass er bis zum Abschluss seiner Ausbildung diese Sprachkenntnisse sehr wohl besitzen wird, soweit ich weiß wird das von der Ärztekammer auch sehr genau geprüft. Ob er sich den Scheibbser Dialekt aneignen kann wage ich nicht zu beurteilen, das wird aber hoffentlich nicht der Stolperstein sein.

Zum Bericht in der NÖN möchte ich auch noch anführen, dass die Aussage über die 22jährige Tätigkeit als Internist nicht von mir gekommen ist, wie dieses möglicherweise falsche Zitat entstanden ist, kann ich heute nicht mehr nachvollziehen.

Mit sehr großem Interesse habe ich ihre Feststellung gelesen, dass sie zwei engagierte Mediziner kennen, die die Absicht haben in näherer Zukunft sich in Scheibbs niederzulassen. Wie sie sicher wissen, hat die Stadtgemeinde durch die Anmietung der ehemaligen Ordination von Frau Dr. Mühlbacher Vorsorge getroffen um in kürzester Zeit auch Ordinationsräumlichkeiten anbieten zu können. Wir können ihnen daher anbieten, den genannten Interessenten diese Information weiterzugeben und bei Bedarf auch eine Besichtigung zu ermöglichen. Da diese Räume bis zuletzt als Facharztordination genutzt wurden kann mit sehr geringem Aufwand und innerhalb kürzester Zeit ein Bezug ermöglicht werden.

Gestatten sie mir noch eine ein paar persönliche Worte. Ich habe die Funktion als Bürgermeister übernommen um gemeinsam mit der Bevölkerung für Scheibbs zu arbeiten. Diese Arbeit für die Gemeinde kann nur erfolgreich sein, wenn es Unterstützung von allen Seiten gibt. Leider haben uns die vergangenen Monate aber gezeigt, dass die gesellschaftlichen Entwicklungen dieses Gemeinsame nicht gerade gefördert haben. Die großen Herausforderungen des Alltags führen leider immer öfter dazu, dass die Zeit für persönliche Kontakte viel zu gering wird. Erlauben wir uns wieder an einem gemeinsamen Strang zu ziehen, meine Bereitschaft dafür war und ist gegeben.

Mit freundlichen Grüßen,

Franz Aigner

Bürgermeister