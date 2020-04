Physiotherapeut Robert Decker ist in den Räumlichkeiten der Gemeinde der Hauptmieter. Seine Praxis ist seit dem 7. April wieder geöffnet. „Praxen von Physiotherapeuten waren prinzipiell nicht gesperrt, weil Akutpatienten behandelt werden durften. Wer ein Akutpatient ist, das ist aber ein dehnbarer Begriff“, gibt Decker zu bedenken. Derzeit behandelt er rund 15 Prozent seines üblichen Kundenstocks. Darunter auch Patienten, die ihre Reha aufgrund der Corona-Maßnahmen abbrechen mussten. Hausbesuche von chronisch kranken Patienten hat er hingegen gänzlich eingestellt.

Zu beachten haben die Therapeuten eine „Riesenliste an Hygienevorschriften“, wie Decker erklärt. Darunter fällt Schutzbekleidung inklusive Mundschutz und Handschuhen, die aber nur in geringem Ausmaß vorhanden ist. „Wenn man einen Patienten manuell behandelt, dann sind Handschuhe nicht optimal. Wir sind in unserem Tun wahnsinnig eingeschränkt“, erklärt der Aschbacher, dass je nach schmerzender Region nicht alle Behandlungen möglich sind.

Sehr aufwendig sind auch die vorgeschriebenen Maßnahmen zwischen den einzelnen Therapieeinheiten. „Wir müssen lange lüften und alle Oberflächen desinfizieren“, schildert Decker.