Scheibbser Most Company dreht auf

Schon bald gibt es sechs Wochen lang auf ATV einen Song einer Mostviertler Band zu hören. „I drah auf“, die neue Single der Most Company, wird ab 2. Februar sechs Wochen lang als Sound-Untermalung für die ATV-Fernseh-Highlights gespielt.

Der Song mit dem Refrain „Drah des Radio auf laut, es spült dei Liad“ ist ein echtes Gute-Laune-Lied. Die Botschaft der Brass-Pop-Band: Durch die richtige Musik wird selbst ein Tag voller Ärger, Pech und Frust gerettet. Die kräftige Stimme von Sänger Tom Post und der typische, starke Blechbläser-Sound der Most-Company sorgen für Ohrwurm-Qualität. „Auf ATV wird das Lied ab 3. Februar laufen. Für ATV mussten wir den Text leicht verändern und ‚Radio‘ durch ‚Fernseher‘ ersetzen. Sonst ist alles gleich“, schildert Band-Leader und Gitarrist Philipp Schagerl aus Scheibbs. „Wir freuen uns über das große Interesse an der Single und darüber, dass wir mit ATV einen Fuß in der Tür haben.“ Ab 6. Februar wird die Most Company auch auf den ATV Musiktipps vorgestellt. Im Herbst wird Mostviertel Power, ebenfalls auf ATV, als Band präsentiert.

Ab 3. Februar gibt es „I drah auf“ samt Video auf Youtube und allen gängigen Download-Plattformen. „Im Herbst kommt das gleichnamige Album auf den Markt“, verrät Philipp Schagerl. „Vor dem Album-Release gibt es wahrscheinlich noch eine Single.“ Großes Interesse, sagt der Gitarrist, käme auch von den Radiostationen. Auch die Fans können „I drah auf“ promoten. „Auf Facebook teilen und bei den Radiostationen wünschen“, bittet Schagerl. Auf der Facebook-Seite der Band gibt es einen Vorgeschmack auf das Video mit einem „Making Of“.

