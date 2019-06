Ob Steinbock, Braunbär oder Gams – im neuen 3D Bogenparcours können sich Bogenschützen jedes Alters an 40 verschiedenen 3D-Zielen versuchen.

Zwei jeweils zwei Kilometer lange Strecken beginnen bei der Talstation der Doppelsesselbahn Großer Ötscher, direkt bei der Ötscher Schirmbar. Dort findet man auch den Verleih für all jene, die keine eigene Ausrüstung mitbringen. Die beiden Routen “Eibenkogl“ und “Fuchswald“ ziehen sich tief in das Weitental und den wildromantischen Wald.

Große Schulschlussaktion am Ötscher

Am 29. und 30. Juni findet am Ötscher eine große Schulschlussaktion statt. Alle Schüler mit fünf Einsern oder einem Fünfer im Zeugnis erhalten Ticket und Verleih im 3D-Bogenparcours gratis. Weiters enthält die Schulschlussaktion für diese Tage das Angebot 1 + 1 gratis am Lift: Wer mit dem Lift auf den Ötscher will erhält eine zweite Karte gratis.

Erlebnis für die ganze Familie

„Egal ob Profibogenschützen oder Anfänger – der neue Parcours ist ein spannendes, abwechslungsreiches Erlebnis für die ganze Familie. Der neue 3D Bogenparcours ist einer der größten in ganz Niederösterreich und ist nicht nur vom Angebot der Tierfiguren sondern auch von seiner idyllischen Lage wohl einer der schönsten“, so Andreas Buder, Geschäftsführer der Ötscherlifte.

Eintritt mit Wilde Wunder Card gratis

Die Tageskarte für den 3D Bogenparcours kostet ohne Ausrüstungsverleih 10 Euro (Kinder bis Jahrgang 2004 5 Euro) für Erwachsene, die Saisonkarte 80 Euro (Kinder bis Jahrgang 2004 40 Euro). Die Leihausrüstung kostet 15 €.

Wer die Wilde Wunder Card besitzt, zahlt keinen Eintritt und hat lediglich den Verleih der Ausrüstung zu bezahlen. Der Bogenparcours ist bis 26. Oktober täglich von 8 bis 17 Uhr geöffnet, die Kassa und der Verleih zu den Liftbetriebszeiten Wird der Bogenparcours außerhalb der Kassazeiten benutzt, ist das Ticket am Automaten zu erwerben. Dort sind auch die Regeln für die Parcoursbenützung zu unterschreiben. Alle Informationen unter www.3d-bogenparcours-oetscher.at

Ganztageserlebnis Ötscher mit Kombiticket

Der 3D Bogenparcours wird im Kombbiticket zu einem ganztägigen Bergerlebnis für Jung und Alt. Im Preis von 24 € für Erwachsene (Kinder bis Jahrgang 2004 14 Euro) ist nicht nur der Eintritt in den Bogenparcours, sondern auch die Berg- und Talfahrt auf den Ötscher inbegriffen. Egal, ob man von dort den Gipfel des Ötschers erwandern oder einfach bei lokalen Schmankerln im Ötscher Schutzhaus die Berge genießen will.