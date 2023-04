Melissa Naschenweng mit Bergbauern Tour in Wieselburg zu Gast

Eine zwei Meter hohe Bühne mit mehreren Ebenen, jede Menge Licht- und Showeffekte, aber vor allem viel Musik erwartet die Besucher am Samstag, 8. April, ab 20.30 Uhr in der Messehalle 3 in Wieselburg. Die 32-jährige Kärntnerin ist seit vier Jahren mehr als nur eine Senkrechtstarterin am deutschen Musikmarkt. In drei Monaten hat ihr Nummer 1 Chartalbum „Wirbelwind“ die Goldgrenze überschritten, dazu über 180 Auftritte im Jahr und YouTube-Klicks jenseits der 10 Millionen kommen nicht von ungefähr. Vielmehr von Melissas LederHosenRock, den sie spielt, singt und lebt.

Ohne Harmonika geht bei Melissa seit ihrer Kindheit nix – auch weil sie die Harmonika mittlerweile fest im Rock ’n’ Roll eingebettet hat und ihrem Publikum damit zeigt, dass Frau im Rustikal-Rock den Jungs durchaus den Scheitel ziehen kann. Bergbauern, respektive die Buam unter ihnen, Traktorfahren, Wiesen mähen, Holzhacken sind in ihrem Fall keine besungenen Klischees, sondern schlicht aus Melissas Leben gegriffen. Melissa ist wie das Tal. Mit Ecken und Kanten, romantisch und wild. Hart und zart.

Im Vorjahr präsentierte sie ihr neues, drittes Album „Glück“. Songs von diesem Album haben sie und ihre Band natürlich genauso im Gepäck wie ihren ultimativen Hit „I steh auf Bergbauernbuam“. Rund zwei bis zweieinhalb Stunden wird ihr Live-Auftritt dauern. Steherqualitäten sind also gefragt, weil das Konzert in der Messehalle wird ein reines Stehplatzkonzert sein. Bereits um 19.30 Uhr heizt DJ Daniel Düsenflitz die Stimmung an. Um 20.30 Uhr wird dann Melissa Naschenweng die Bühne betreten.

Karten: 50 Euro (Kinder bis 14 Jahre 42 Euro) über oeticket.com

