Stadtkapelle Wieselburg feierte „Tag der Blasmusik“

Mit dem Platzkonzert nach der 10-Uhr-Messe am Kirchenplatz startete die Stadtkapelle Wieselburg am Sonntag so richtig in ihren Tag der Blasmusik, von links: Elisabeth Barthofer, Paul Nemecek, Karl Gerstl, Martin Gartner, Sabine Rottenschlager, Stephan Pernkopf, Daniel Kostrzycki, Stefan Wippl und Stefanie Barthofer sowie die Musikerinnen und Musiker der Stadtkapelle.

Foto: Stadtkapelle Wieselburg