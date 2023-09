Sensibilisierung Cybersicherheit – Roadshow in Scheibbs und

Das Bundesministerium für Inneres und das „Haus der Digitalisierung“ in Tulln setzen daher auf Awareness und Prävention, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Im Jahr 2023 wird eine gemeinsame Roadshow durchgeführt, die die Aufmerksamkeit und Sensibilisierung für Sicherheitsaspekte im digitalen Raum fördern soll.

Nachdem die Roadshow bereits in Krems, Purkersdorf, Tulln und Klosterneuburg Halt gemacht hat, besuchte sie am Dienstag Wieselburg, Scheibbs und Gresten. Die Veranstaltungsreihe richtet sich an Bildungseinrichtungen, Verwaltung und die Wirtschaft. Am Vormittag machte die Roadshow Station am Bundesgymnasium Wieselburg, mittags bei der Bezirkshauptmannschaft Scheibbs, und abends lud die Wirtschaftskammer Bezirksstelle zu den Welser Profilen nach Gresten ein. Im Mittelpunkt der Roadshow-Stationen stand ein Expertenvortrag von Ministerialrat Martin Merka, der für den Bereich der Cyber-Prävention in der Abteilung IV/S/2 (Netz- und Informationssystemsicherheit) im Bundesministerium für Inneres zuständig ist.

Die Partner der Roadshow sind neben dem „Haus der Digitalisierung“ und dem Bundesministerium für Inneres auch die Wirtschaftskammer Niederösterreich, die Industriellenvereinigung Niederösterreich, das Kompetenzzentrum „Sicheres Österreich“ (KSÖ) und die Initiative „Mach heute Morgen möglich“ von Microsoft Österreich.