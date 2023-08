Kinderbuchhaus Oberndorf feiert sein zehnjähriges Bestehen

Unmittelbar nach Ende ihres Studiums Grafikdesign an der Höheren Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt Wien machte sich die Oberndorferin Renate Habinger als freischaffende Illustratorin und Grafikdesignerin selbstständig. Studienreisen und Fortbildungen zum Thema Papier führten sie in die verschiedensten Länder – von Deutschland über Frankreich, USA bis hin nach Thailand, Korea und Japan. 1997 eröffnete Habinger in einem umgebauten und renovierten Stall in Oberndorf die „Papierwerkstatt im Schneiderhäusl“.

Renate Habinger ist Initiatorin, Impulsgeberin, Programmgestalterin und Hausherrin des Kinderbuchhauses Oberndorf. Foto: Harald Eisenberger, Harald Eisenberger

Seit 2008 veranstaltet sie die Sommerschule für Kinderbuchillustration im Schneiderhäusl und im August 2013 war Renate Habinger die Hauptinitiatorin zur Gründung des Kinderbuchhauses im Schneiderhäusl, in dem Mitmach-Ausstellungen für Kinder und ihre Familien angeboten werden sowie Aus- und Weiterbildungen für Interessierte am Buch für Kinder. Einher mit dem Kinderbuchhaus ging die Vereinsgründung. Habingers Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus Österreich, Deutschland und der Schweiz stammen aus unterschiedlichen Bereichen des Kultur- und Literaturbetriebs und bringen ihr Wissen und ihre Leidenschaft mit ein. Fachliche Kompetenz, Neugier und kreative Auseinandersetzung gehen hier Hand in Hand.

Die Liste der Auszeichnungen, die Renate Habinger inzwischen für ihre Bücher und das Kinderbuchhaus erhalten hat, ist lang. Am bedeutendsten ist aber sicherlich der Österreichische Kunstpreis für Kinder- und Jugendliteratur 2020.

2019 erhielt Renate Habinger den Kulturpreis des Landes Niederösterreich. Foto: NLK

Start mit Sommerfest am 13. August

Im heurigen Jahr feiert das Kinderbuchhaus sein zehnjähriges Bestandsjubiläum. Und das zwölf Monate hindurch! Den Auftakt macht ein Sommerfest am Jahrestag der Gründung, dem 13. August (15 bis 17 Uhr). Die beiden Illustratorinnen Patricia Floch und Judith Vrba machen ein Sommerfest mit Farbatelier rund um die Bücher „Wie man ein Wollmammut wäscht“ und „Ich male mir ein seltsames Tier“ für Kinder von 5 bis 9 Jahren (und Anhang). Der Eintritt ist frei.

Am 16. September gibt es dann das große Jubiläumsfest samt Eröffnung der Mitmach-Ausstellung, in der sich bis Juni 2024 alles ums Feiern von Festen dreht, mit allem, was dazu gehört: Glanz und Glitzer, Konfetti und Girlanden, prachtvolle Tafeln, Topfgeklapper und Kuchenduft! Die Mitmach-Ausstellung ist danach jeden Samstag von 14 bis 18 Uhr bis Mitte Juni 2024 geöffnet. Nur zwischen 23. Dezember und 20. Jänner gibt es eine Pause.

Zudem gibt es von Oktober bis Mai „für die Großen“ jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr als „Special“: „Wir reden über Bücher für Kinder“. Von November bis März geht das Kinderbuchhaus auch zehn Mal „on tour“ und wird mit der Mitmach-Station „Schlüsselstelle“ in zehn ausgewählten Büchereien zu Gast sein. Und für alle Absolventinnen und Absolventen von Lehrgängen und Kursen in den vergangenen Jahren gibt es am 23. Februar 2024 ein Vernetzungstreffen.