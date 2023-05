Planungen für Wolfpassinger Kindergartenumbau können starten

Spätestens im Herbst wird das jetzige Wolfpassinger Gemeindeamt zu einer großen Baustelle. Das Amt selbst soll bis dahin schon ins Schloss Wolfpassing übersiedelt sein. Denn die vorhandenen 240 m² werden künftig für den Um- und Ausbau des Kindergartens zur Gänze genützt.

Schon jetzt ist man mit einer Gruppe provisorisch im Sitzungssaal der Gemeinde untergebracht. Bei dem Umbau soll der aktuelle Gruppenraum im Untergeschoß, der einen eigenen Gartenzugang hat, zur Tagesbetreuungseinrichtung umgebaut werden. Das aktuelle Gemeindeamt und die Wohnung im Obergeschoß werden zu Gruppen- und Sanitärräumen, Speisesaal sowie zu den neuen Aufenthaltsräumen für die aktuell sieben Pädagoginnen und fünf Betreuerinnen.

Im Herbst 2024 soll der Kindergarten die neuen Räumlichkeiten beziehen können. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch bekam die Vonwald Plan & Baumanagement GmbH aus St. Leonhard am Forst den Auftrag für die Planungsarbeiten, Bauaufsicht und Baustellenkoordination. „Baumeister Johann Vonwald hat dieses Haus schon aus- und umgebaut, kennt es daher bestens. Außerdem waren wir bisher immer sehr zufrieden mit den Leistungen, daher haben wir uns entschieden, ihm diesen Auftrag zu vergeben ohne ein zweites Angebot einzuholen“, erklärt Bürgermeister Friedrich Salzer (ÖVP) seinen Gemeinderäten.

Die Auftragssumme wird um die 45.000 Euro ausmachen, wobei diese von den Baukosten abhängig ist. „Wir haben mit Baumeister Vonwald einen Prozentsatz von zwölf Prozent ausverhandelt, 15 wären ihm eigentlich zugestanden. Eine erste Baukostenschätzung belief sich auf 550.000 Euro. Allerdings wollen wir die Abbrucharbeiten – und das sind gar nicht so wenige – alle mit dem Bauhof selbst machen. Auch bei anderen Gewerken wollen wir mitarbeiten, dadurch sollten wir die Kosten senken können“, sagt Salzer.

