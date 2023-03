Wang: Grieswang-Steg soll heuer erneuert werden

Mindestens 60 Jahre gibt es den Grieswang-Steg über die Kleine Erlauf mitten im Wanger Ortszentrum. Aktuell dienen alte Bahnschwellen als „Lager“ für den Steg. „Im Zuge des Ausbaus unseres Radwegenetzes wollen wir den Steg aber erneuern und auf zweieinhalb Meter verbreitern, damit auch Radfahr-Gegenverkehr am Steg problemlos möglich ist“, erklärt Bürgermeister Franz Sonnleitner (ÖVP).

Eigentlich hätte diese Erneuerung schon im Vorjahr über die Bühne gehen sollen. Allerdings haben die hohen Preise nach der Ausschreibung den Gemeinderat dazu veranlasst, das Projekt zu verschieben. „Manche Firmen wollten im Vorjahr gar nicht anbieten. Und bei den abgegebenen Preisen wäre das Projekt einfach zu teuer geworden“, sagt Sonnleitner.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung vergaben die Mandatare nun die Aufträge für die Erneuerung und Verbreiterung des Fuß- und Radfahrersteges Grieswang. Die Baumeisterarbeiten gingen mit einer Anbotssumme von rund 136.400 Euro an die Firma Traunfellner aus Scheibbs. Die Stahlbauarbeiten mit einer Anbotssumme von 162.000 Euro an die Firma Brunnmayr aus Kematen an der Krems. „Insgesamt wird uns der Steg inklusive aller Abbrucharbeiten rund 392.000 Euro kosten“, weiß Sonnleitner, der sich allerdings auch eine Förderung seitens des Landes und Bundes für den Ausbau des Radwegenetzes erhofft. Allerdings, die im Februar geplante Förderungssitzung wurde verschoben. Im Optimalfall wäre eine Förderung von bis zu 70 Prozent möglich.

Die Bauarbeiten selbst sollen zwischen Juni und September stattfinden. „Da müssen wir auf die Laichzeit der Fische in der Kleinen Erlauf Rücksicht nehmen“, erklärt Sonnleitner.

Insgesamt wird der neue Steg auf drei Betonfundamente, von denen allerdings keines mehr im Wasser stehen wird, gestellt. Die Brücke selbst ist eine reine verzinkte Stahlkonstruktion mit Gitterrost und in zwei jeweils 22 Meter lange Teile unterteilt. 22 Meter davon reichen über die Kleine Erlauf, der zweite Teil ist der Ausläufer an Land.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.