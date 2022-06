25-Jähriger stürzte mit Paragleiter in Lackenhof ab

Werbung

Ein rund 25-jähriger Paragleiter aus dem Bezirk Melk startete seinen Flug am Ötscher und dürfte kurz nach dem Start Probleme bekommen haben, woraufhin er neben der Ötscherwiese abstürzte. Er blieb in eine Baumkrone in ca. 30 Meter Höhe hängen.

Die herbeigerufenen Einsatzkräfte konnten den Überflieger aus seiner misslichen Lage retten. Er wurde wie durch ein Wunder bis auf ein paar Schürfwunden nicht verletzt.

