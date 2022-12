Großprojekte in Gresten für die nächsten Generationen

Die finanzielle Lage der Marktgemeinde Gresten ist stabil. Das zeigt sowohl der Nachtragsvoranschlag 2022 als auch der Voranschlag für 2023 auf. „Natürlich schlagen sich die Ausgaben für die geplanten Großprojekte zu Buche, aber aufgrund der stabilen Einnahmen durch die Firma Welser und unsere Kleinbetriebe sind wir gut aufgestellt“, sagt ein zuversichtlicher SPÖ-Bürgermeister Harald Gnadenberger bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch. Die größten Investitionssummen werden in die Wasser- und Abwasserversorgung fließen. Und da gibt es ja auch noch den geplanten Kindergartenneubau, der mit 1.272.700 Euro budgetiert ist. Die gebildeten Rücklagen von 1,8 Millionen Euro sorgen bei der großen Anzahl an Projekten für die notwendige Sicherheit.

Fokus liegt auf Versorgung mit Wasser und Kanal

So muss der über 60 Jahre alte Badbrunnen dringendst saniert werden. „Im Schachtbrunnen befindet sich jede Menge Schlamm und die Brunnenstube aus Holz ist desolat. Da braucht es dringend neue Rohre und Armaturen sowie ein Edelstahlpodest“, erklärt Wolfgang Voglauer von der Firma IKW, der mit der Planung des Projektes betreut ist. Der Gemeinderat beschloss daraufhin den Auftrag für die Sanierung des Brunnens an den Bestbieter, die Firma Bachner aus Kematen, um 72.895 Euro zu vergeben.

Als Großprojekt in drei Stufen gestaltet sich der Ausbau von Kanal und Wasserleitung im Gemeindegebiet in den kommenden Jahren. Nach der Erstellung eines Trinkwasserplanes gibt es jetzt ein Grundkonzept für alle Leitungen. Parallel dazu wird weiter die Verlegung der Glasfaserleitungen durchgeführt. Das betrifft auch alle Hauptzuleitungen aus der Gemeinde Gresten-Land. „Zudem wird es im Zuge der Arbeiten zu dem ein oder anderen Kanalaustausch kommen und natürlich ist danach dort auch der Straßenbau wieder notwendig“, erklärt der Bürgermeister die Vorgehensweise den Gemeinderatsmitgliedern. Diese wiederum erteilten einstimmig den Zuschlag für das 5.358.333 Euro-Projektes an die Firma Traunfellner als Generalunternehmer. Für die Kanalplanung wurden 74.000 Euro (netto) nachbeschlossen.

Ein „Ja“ vom Gemeinderat gab es ebenfalls zum Grundsatzbeschluss für die Aufschließung des Gebietes südlich der Kinderdorfstraße. Für die 16.000 Quadratmeter große Fläche gibt es nun ein Entwicklungskonzept. Hier sollen künftig Reihenhäuser und Einfamilienhäuser gebaut werden.

„Das Ja steht aber jetzt mal nur dafür, dass wir das Wohnbaukonzept dort weiterentwickeln und es uns genauer anschauen wollen. Dabei werden wir aber immer die Kosten und den Zeitplan besonders genau im Auge behalten“, ergänzt Gnadenberger.

