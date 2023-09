Mehrkosten bei Sanierung des Gaminger Freibads als Grund für Ärgernis

Mögliche Einsparungsmaßnahmen, um die finanzielle Lage der Gemeinde zu entlasten, waren bei der jüngsten Gaminger Gemeinderatssitzung vergangenen Donnerstag ein hitziges Gesprächsthema.

„Ich sehe ein riesiges Potenzial zum Einsparen in unserer Auftragsvergabe. Die Schnellschüsse aus der Hüfte sind sehr kritisch. Wir haben einen Bauausschuss mit Leuten drin, die sich in der Materie auskennen und sich dafür engagieren können, wenn sie beauftragt werden. Warum lässt man sie nicht vor der Auftragsvergabe über Vorhaben diskutieren und sich beraten?“, brachte ÖVP-Gemeinderat Franz Heher seine Idee zum Ausdruck und lenkte damit bereits Aufmerksamkeit auf den elften Punkt der Tagesordnung, welcher aufgrund der Mehrkosten der Freibadsanierung großes Diskussionspotenzial entfachte.

„Das damals beschlossene Angebot für die Sanierung basierte auf einer Schätzung von einer rund 900 Quadratmeter großen Fläche, die saniert werden muss. Eine exakte Messung ergab dann aber eine zu bearbeitende Fläche von 1.188 Quadratmetern“, verdeutlicht SPÖ-Gemeinderat Thomas Matzenberger die Problematik.

Auch die schlechte Witterung im Frühjahr, der anhaltende Regen sowie die tiefen Temperaturen waren aufgrund der dadurch verschobenen Sanierung und des verspäteten Saisonstarts im Freibad mit zusätzlichen Kosten verbunden. So sorgten der längere Aufenthalt des Personals sowie zusätzliche Arbeiten an Duschtassen, Strichen im Sportbecken, Schablonen für Beschriftungen und Fugenmaterial gemeinsam mit dem längeren Einsatz des Sandstrahlers für Mehrkosten in der Höhe von rund 36.000 Euro. Das sind ganze 46 Prozent der zuvor im Gemeinderat beschlossenen 78.000 Euro, was als Budget für die Freibadsanierung dienen sollte. Mit insgesamt knapp 115.000 Euro wurden die Sanierungsarbeiten so zu einem deutlich größeren Kostenpunkt als geplant.

„Ich gebe euch allen Recht, glücklich sind wir darüber nicht. Ich hätte gedacht, dass man sich auf die Einschätzung der Kosten verlassen kann, das ist jetzt sehr ärgerlich“, zeigte sich auch Bürgermeisterin Renate Rakwetz unzufrieden über die Geschehnisse.

„Wir schießen oft über das beschlossene Budget hinaus und müssen immer wieder etwas nachzahlen. Das funktioniert so nicht! Wenn wir schon vorher einen vernünftigen Preis machen, könnten wir einiges einsparen. Deshalb sollten Projekte und Aufträge vorher zum Besprechen in den Ausschuss kommen“, betonte ÖVP-Gemeinderat Franz Heher erneut und gab damit die Begründung für seine Gegenstimme des Antrags zu den Mehrkosten der Sanierung ab.

Fünf Stimmenthaltungen waren ein weiteres Zeichen für die gespaltenen Meinungen der Gemeinderäte.