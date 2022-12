Michael Sieberer neuer Stadtrat in Wieselburg

Nach 21 Jahren im Gemeinderat, davon acht als Stadtrat, legte Gerhard Liebmann mit Ende November all seine politischen Ämter zurück (die NÖN berichtete). Bei der jüngsten Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch gab es daher entsprechende personelle Veränderungen in der SPÖ-Fraktion.

ZKW-Betriebsratsvorsitzender Christian Fußthaler wurde als neuer SPÖ-Gemeinderat angelobt. Foto: Eplinger

Christian Fußthaler, Betriebsratsvorsitzender bei ZKW, rückte in den Gemeinderat nach. Als Bildungsstadtrat folgt der 54-jährige Michael Sieberer Gerhard Liebmann. Der Mitarbeiter der Post AG war bereits von 1997 bis 2005 im Gemeinderat und kehrte im Oktober 2017 in diesen zurück. Er wird die Stadtgemeinde künftig auch in allen Schulausschüssen vertreten. Zum neuen Sicherheits-Gemeinderat wurde Robert Gnant gewählt. Christian Fußthaler wird im Wirtschaftsausschuss tätig sein.

