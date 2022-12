Scheibbs: 2023 wird ein Jahr mit vielen Planungen

Vollbild

Viele Zuhörer verfolgten am Dienstag der Vorwoche die letzte Sitzung des Scheibbser Gemeinderates im Jahr 2022. Finanzreferent Martin Luger, ÖVP: „Das positive Ergebnis 2022 gibt uns ein wenig Luft für 2023.“ Bürgermeister Franz Aigner, ÖVP: „Wir sind wieder in der Lage, Schulden machen zu können.“ Stadtrat Hans Huber, SPÖ: „2023 steht viel Planungs- und Kopfarbeit für uns an.“ Stadtrat Joseph Hofmarcher, BUGS: „Investieren wir 2023 bewusst in die Planungen.“

