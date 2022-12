Unsichere Zeiten für Gaming

Ein Blick in die Glaskugel wäre für Gamings Bürgermeisterin Renate Rakwetz wünschenswert. Denn auf die Gemeinde kommen im nächsten Jahr enorme Herausforderungen zu. Da fehlt es einerseits noch an einem Gesamtkonzept für die Neuorientierung von Lackenhof. „Da gibt es noch keine Entscheidung bezüglich der Investoren, was für uns die Planung nicht gerade einfacher macht“, meint Rakwetz. Im Voranschlag ist deshalb dafür noch kein Budget ausgewiesen, was der Gemeindechefin Kritik vom Prüfungsausschussobmann Franz Heher einbracht: „Ein paar Euro hätte man da schon aufs Papier bringen können.“ Zusätzlich steht auch noch der Plan von einem Gesundheitszentrum auf dem Areal der alten Postbusgarage im Raum. „Da gibt es bislang noch keinen Kaufvertrag mit der ÖBB“, informiert die Bürgermeisterin.

Aufgrund all dieser Unsicherheiten sind im Voranschlag 2023 mit dem Straßenbau Ötscherwiese (500.000 Euro) und der Wildbachverbauung Ötscherwiese (50.000 Euro) nur zwei geplante Projekte aufgelistet. Was der FPÖ-Gemeinderat Karl Muckenhuber im Anblick des Schuldenstandes von 9,6 Millionen Euro kritisch kommentierte: „Der Schuldenstand macht mir Sorgen, es ist fast nix geplant und die Auflösung der Rücklagen mit 50.000 Euro ist sehr groß. Außerdem befürchte ich, dass wir die Kredite mit variabler Verzinsung nicht in ausreichendem Ausmaß berücksichtigt haben.“ In dieselbe Kerbe schlug auch Peter Bruckner von der ÖVP. Rakwetz argumentiert: „Ich wehre mich strikt dagegen, in der aktuellen Situation die Gebühren zu erhöhen. Die Leute haben jetzt eh schon genug an finanziellen Belastungen zu tragen.“

Kein Sparpotenzial ortet die Bürgermeisterin beim Stromsparen in ihrer Gemeinde: „Wir haben bereits den Saunabetrieb eingeschränkt und das Licht bei der Kartause sowie die Weihnachtsbeleuchtung reduziert.“ Die 40%ige Teuerung der EVN wäre nicht im Vorhinein ersichtlich gewesen, kontert sie auf die Kritik von ÖVP-Gemeinderat Franz Heher.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.