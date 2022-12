Wieselburg: Begegnungsraum und siegreiche Idee

Ein entsprechend gestalteter Containerkomplex mit Aufenthalts-, Lager- und Sanitärräumlichkeiten soll das neue „Zentrum“ des Dorferneuerungsvereins Mühling Aktiv werden. Die Landgemeinde vergab den Auftrag an die Firma Containex um 38.600 Euro. Rund die Hälfte davon sollen aus Mitteln der Dorferneuerung finanziert werden.

Aufgestellt werden die Container auf der von der Landgemeinde gepachteten „Dorfwiese“ (nach der Lindengasse), wo der 2022 gegründete Dorferneuerungsverein seinen „Begegnungsraum“ gestalten will. Dort inkludiert sollen auch ein großer Spielplatz und ein Bewegungspark werden.

Mühling Aktiv hat sich als Ziel gesetzt, das „Soziale Miteinander“ im Ort zu fördern. Mit diesem Begegnungsraum und der Idee, an historisch bedeutsamen Punkten Schilder mit analogen Grundinformation sowie QR-Codes aufzustellen, war der Dorferneuerungsverein auch beim 13. Ideenwettbewerbs der NÖ Dorf- und Stadterneuerung erfolgreich und holte einen 3.000 Euro-Förderscheck nach Mühling. „Ziel des Projekts ist einerseits die Auseinandersetzung der Bewohnerinnen und Bewohner mit dem geschichtsträchtigen Boden in Mühling – so ist ja auch eines der teuersten Schiele-Bilder ‚Die alte Mühle‘ in Mühling entstanden. Andererseits soll mit diesem Projekt ein Zusammentreffen, eine Interaktion, ein Austausch, ein Zusammenrücken in der Gemeinde gefördert werden“, erklärt Obmann Patrick Huber.

