Junger Scheibbser wegen Wiederbetätigung vor Gericht

Wegen jahrelangem Mobbing soll der Angeklagte Aufmerksamkeit im Internet gesucht haben, so erklärte sein Anwalt seine Taten. Der junge Mann hatte in einem Zeitraum von fünf Jahren eine Vielzahl an nationalsozialistischen Inhalten auf verschiedenen Plattformen verschickt, in Videochats den Hitlergruß benutzt und eine Ausgabe von "Mein Kampf" gezeigt.

Bei einer Hausdurchsuchung konnten belastende Chats und Bilder sichergestellt werden. Vor der Polizei und auch vor Gericht zeigte sich der 20-Jährige geständig.

Die Geschworenen am Landesgericht St. Pölten befanden den Scheibbser für schuldig. Er wurde zu einem Jahr bedingter Haft verurteilt. Außerdem wurde Bewährungshilfe für ihn angeordnet und er bekam eine Weisung zu Psychotherapie. Das Urteil ist rechtskräftig.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.