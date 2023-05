Didaktikpreis geht nach Lunz am See

Während die Jüngsten an einem Elemente-Tag und mit einem Elemente-Lied gemeinsam an verschiedensten Stationen lernten, spielten und erforschten, erarbeiteten die Schüler der Volksschüler in kleinen Gruppen das Thema und führten gemeinsame Lehrausgänge durch. Gemeinsam mit den Schülern der 4. Klasse Mittelschule gab es für die Schulanfänger der Volksschule auch eine gemeinsame Chemiestunde. Den Abschluss des 4-Elemente-Projektes bildete ein generationsübergreifendes Theaterstück, zu dem neben Kindern und Eltern auch interessierte Lunzer eingeladen waren.

Für so viel Kooperation beim Erlernen von naturwissenschaftlichen Grundlagen stand für den Verband der Chemielehrer Österreichs fest: Der Hauptpreis, prämiert mit 1. 000 Euro, geht an die Lunzer Bildungseinrichtungen.

„Wir sehen das als große Wertschätzung unserer gemeinsamen Arbeit, da sichtbar wird, was möglich ist, wenn alle Pädagogen an einem Strang ziehen, und wie aus vielen einzelnen Ideen ein gemeinsames Projekt entsteht, bei dem alle Ressourcen im Kindergarten- und Schulteam genutzt und die Kinder in vielfältiger Weise gestärkt und gefördert werden“, spricht Schuldirektor Thomas Holzgruber für alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen.

