Gelungene Hubertusmesse in Steinakirchen

Über 60 Mitglieder des Hegerings feierten zur Ehre ihres Schutzpatrones einen Gottesdienst in der Steinakirchner Pfarrkirche mit. Hegeringleiter Hubert Planck begrüßte die zahlreichen Mitfeiernden und übergab Pfarrer Hans Lagler eine Wildwurst. Die Jagdhornbläsergruppe Steinakirchen und der Tradigister Viergesang gestalteten den Festgottesdienst in musikalischer Weise. Beim gemütlichen Beisammensein, das bis in die Nachmittagsstunden dauerte, wurde der heilige Hubertus ausgiebig gefeiert.