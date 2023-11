Reinsberger Pfarrwallfahrt ins Ennstal

Für 41 Pfarrmitglieder stand am Vormittag die Besichtigung des sehr eindrucksvollen Ortes Pürgg am Programm, wo auch eine Andacht in der historisch bemerkenswerten 900 Jahre alten Pfarrkirche, die dem Hl. Georg geweiht ist, stattfand. Auch die berühmte Johanneskapelle wurde besichtigt, wo man die bedeutendsten romanischen Wandmalereien in der Steiermark bewundern kann. Leider war es nebelig und deswegen konnte nicht der großartige Blick ins Ennstal, sowie zum Grimming bewundert werden.

Das Mittagessen fand beim Landhotel Gut Putterseehof in Aigen statt. Anschließend wurde die von 1985 bis 1992 gebaute neue Pfarrkirche in Aigen besucht. Danach fuhr man zum Wallfahrtsort Frauenberg bei Admont, wo Pfarrer Pater Maximilian Schiefermüller die Wallfahrer typisch nach Frauenberger Tradition empfing. Dieser feierte auch mit den Reinsberger Wallfahrern die Hl. Messe in der wunderschönen Wallfahrtskirche, die unter dem Motto „Frieden“ und der Gottesmutter Maria stand. Der Abschluss fand in St. Gallen beim Gasthaus Hensle statt.

Zwei Tage vor der Wallfahrt, an der auch zahlreiche Senioren teilgenommen haben, waren die Reinsberger Senioren ebenfalls unterwegs. Da war es nach Wien gegangen, wo man das neu renovierte Parlament besichtigte und danach im „Time Travel“ eine Erlebnisreise in die Geschichte Wiens machte.