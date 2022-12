Poetry Slammer in Wieselburg: „Morgen ist schöner“

„Ihre Lebensgeschichte ist echt unglaublich“, meinte ein begeisterter Oberstufenschüler unmittelbar nach der Veranstaltung im direkten Gespräch mit dem Autor. „Und für mich ist es schön, dass ihr euch dafür interessiert und ich davon erzählen kann“, entgegnete Omar Khir Alanam. Die Schülerinnen und Schüler nutzten diese Chance bereitwillig, führten noch viele Gespräche und schossen unzählige Fotos und Selfies mit dem charismatischen Autor.

Am Dienstag der Vorwoche gestaltete der aus Damaskus stammende Schriftsteller in der Aula einen Vormittag mit den Schülerinnen und Schülern der Oberstufe des BG/BRG Wieselburg. Er rezitierte Gedichte, erzählte von seiner Flucht aus Syrien und der Ankunft in Österreich. Drei Bücher hat er bisher schon veröffentlicht und er zählt zu den besten Poetry Slammern des gesamten Landes.

Eine Botschaft aber legte er seinem jungen Publikum besonders ans Herz: „Morgen ist schöner.“ Diesen Satz hatte einst ein syrischer Mann am Grab seines Sohnes ausgesprochen, der bei einem Bombenangriff ums Leben gekommen war. Anstatt aufzugeben, gelte es, mit aller Kraft auf das Gute zuzugehen – in vielen kleinen Schritten, die jede und jeder tagtäglich setzen könnten. „Im eigenen Leben wird man oft in Situationen katapultiert, die man sich nicht selbst ausgesucht hat. Ich selbst kann aber immer entscheiden, wie ich damit umgehe“, gab der Autor den Schülerinnen und Schülern mit auf den Weg.

