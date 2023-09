300. Lehrling bei Wittur in Scheibbs

Beim traditionellen Lehrlingsfrühstück der Firma Wittur in Scheibbs wurden am ersten September wieder sieben Lehrlinge in den Bereichen Industriekauffrau/-mann, und Metallbearbeitung und Metalltechnik von Geschäftsführer Christian Weigl begrüßt. Damit wurde die Marke von 300 Lehrlingen erreicht, die seit der Standorteröffnung 1968 in Scheibbs ihre Ausbildung gestartet haben.

Weigl sieht die Lehre als großen Gewinn für den zukünftigen Lebens- und Berufsweg der Jugendlichen: „Uns ist es ein großes Anliegen, diese jungen Talente in dieser prägenden und ereignisreichen Zeit der Lehre zu unterstützen. Der Aufwand und Fleiß, der in diesen Jahren investiert wird, macht sich im gesamten zukünftigen Berufsleben bezahlt.“

Viele Lehrlinge der Firma Wittur bestreiten dieses Berufsleben auch nach der Lehre im Unternehmen. Ausbildungsleiter Christoph Prommer, selbst 1982 als Lehrling im Unternehmen gestartet, ist seit 2008 als Ausbildungsleiter tätig und verweist auf die hohe Bindung: „Von den 300 Lehrlingen befinden sich aktuell noch über 100 in der Firma. Viele von ihnen haben Führungsrollen als TeamleiterIn, BereichsleiterIn oder AbteilungsleiterIn eingenommen, worauf ich besonders stolz bin.“

Damit bald der 400. Lehrling begrüßt werden kann, wird am 24. November von 16 bis 18.30 Uhr beim „Tag der offenen Lehrwerkstatt“ ein exklusiver Einblick in die Lehrausbildung gewährt. Anmeldung unter: personal.at@wittur.com.