PC-Elektronikboards für das Poly Scheibbs

Die Schülerinnen und Schüler haben so jetzt die Möglichkeit, Grundlagen der Elektrotechnik zu üben und zu trainieren. „Das ist ein weiterer Puzzlestein für die ganzheitliche Ausbildung in den Fachbereichen Mechatronik und Elektro-Metall“, meint der neugewählte Obmann des Förder- und Absolventenvereins der Polytechnischen Schule Gregor Karner und bedankte sich sehr herzlich bei der Firma Wittur. Die Schalttafeln wurden von Seiten des Obmannes an die Polytechnische Schule Scheibbs übergeben.