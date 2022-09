Kaplan Josef wechselt von Purgstall nach St. Pölten

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

NÖN: Wie ist es, nach drei Jahren aus Purgstall wegzugehen?

Kaplan Josef: Ich bin neugierig und freue mich auf die neue Herausforderung. Aber der Abschied fällt mir sehr schwer. Purgstall ist für mich wie eine zweite Heimat geworden und viele Menschen hier sind mir sehr ans Herz gewachsen.

Herr Pfarrer, mit welchem Gefühl sehen Sie Ihren Kaplan weiterziehen?

Pfarrer Franz Kronister: Er ist gut vorbereitet für seine neue Aufgabe. Maria Lourdes ist im Gegensatz zu Purgstall eine Stadtpfarre. Er wird neue Arbeitsfelder kennenlernen und schnell in seine neue Umgebung hineinwachsen. Ich wünsche ihm, dass er frischen Wind mitbringen kann. Seine Offenheit und Freundlichkeit werden ihm dabei helfen.

Herr Kaplan, war der Kulturschock bei der Ankunft in Österreich eigentlich groß?

Kaplan Josef: Es war alles neu. Nicht nur die Sprache, auch das Wetter, das Essen, die Bräuche. Bei meiner Ankunft gab es Lasagne zum Essen – ich kannte das gar nicht! Am nächsten Tag ist der Herr Pfarrer mit mir aufs Volkstanzfest gefahren und hat mir danach die Gegend gezeigt. Er hat mich von Anfang an überall hin mitgenommen, sodass ich so viele Erfahrungen wie möglich machen konnte.

War das nicht etwas stressig?

Kronister: Nein. Wir haben Kaplan Josef als Mitglied unserer Pfarre und Pfarrfamilie aufgenommen. Er hat sofort begonnen, Deutsch zu lernen. Es war auch wichtig, dass er so bald wie möglich allein die erste heilige Messe feiert.

Kaplan Josef, wie war das Deutschlernen?

Kaplan Josef: Sehr schwierig. Ich habe Kurse an der Uni Wien gemacht. In Purgstall hatte ich ein ganzes Team von Lehrern, die mit mir gelernt haben. Dialekt ist noch immer schwer. Aber wenn jetzt jemand „gemma“, „machma“ oder „pack mas“ sagt, verstehe ich das schon. In St. Pölten wird mehr Hochdeutsch gesprochen, da werde ich mir leichter tun.

Wie war Ihr Weg als Priester bisher?

Kaplan Josef: Ich habe in meiner Heimat Kerala in Südindien meine Ausbildung gemacht, war dort vier Jahre Kaplan und sechs Jahre Pfarrer. Die Ausbildung für einen indischen Priester in Österreich sieht fünf Jahre als Kaplan vor, dann darf man selbstständig eine Pfarre übernehmen. Drei Jahre war ich in Purgstall, jetzt geht es für zwei Jahre nach St. Pölten.

Haben Sie Kontakt zu anderen indischen Priestern?

Kaplan Josef: Ja, die indischen Priester aus den Pfarren in der Umgebung haben ein regelmäßiges „Indertreffen“ zum Erfahrungsaustausch. Zu den Treffen werde ich weiterhin kommen und die Verbindungen pflegen. Und natürlich die Verbindung nach Purgstall! Die Pfarre und die Menschen hier haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.

