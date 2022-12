2023 im Bezirk Scheibbs: Von höheren Gebühren bis zu Eröffnungen

Neben den Landtagswahlen, die vor allem die Geschehnisse im Jänner auch auf Bezirksebene bestimmen werden, stehen 2023 im Bezirk wieder einige Großprojekte vor dem Abschluss beziehungsweise werden gestartet.

Gebührenerhöhungen.

Gleich zum Jahreswechsel gibt es in einigen Gemeinden keine so positiven Nachrichten für die Gemeindebürger. Denn mit 1. Jänner werden mancherorts vor allem die Wasser- oder Kanalgebühren erhöht – so etwa in Steinakirchen , Wang oder in Wieselburg-Land , wo Millionen-Investitionen in den vergangenen Jahren diese Erhöhungen notwendig machten.

Geplante Eröffnungen.

Für 11. und 12. Mai plant die Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel die Eröffnung ihres modernen und ökologischen Zubaus im Wieselburger Zentrum (Standort ehemaliges FF-Haus). Bereits Mitte Jänner wird die Polizeiinspektion in das neue Gebäude übersiedeln, Mitte Februar folgt die Steuerberatung GmbH LBG, ehe dann auch die Raiffeisenbank selbst ihre Umstrukturierungen vornimmt. „Wir rechnen, dass die gesamte Übersiedelung Ende März abgeschlossen ist“, freut sich Direktor Leopold Grubhofer. Schon im Februar sollen im generalsanierten und umgebauten Mosser-Werk in Perwarth bei Randegg die ersten Brettsperrholzplattten produziert werden. Eine Investition von rund 20 Millionen Euro. Eine offizielle Eröffnung ist für das zweite Quartal 2023 geplant. Mit September will die Volksschule Steinakirchen von ihrem Ausweichquartier im Schloss Wolfpassing zurück in die generalsanierte und erweiterte Volksschule Steinakirchen ziehen. Über 7 Millionen Euro investieren die beiden Gemeinden Wolfpassing und Steinakirchen für diesen Umbau, der seit Sommer 2021 läuft.

Baustart für Schul- und Kindergarten-Projekte.

Die Volksschule, Musik-Mittelschule und Musikschule in Gresten werden im kommenden Jahr um 4,7 Millionen Euro adaptiert und vergrößert. Der Spatenstich soll in den Osterferien erfolgen. Durch einen modernen zweistöckigen Zubau im Norden des bestehenden Gebäudes wird die Schule um 380 Quadratmeter vergrößert. Dabei wird im südlichen Teil des Gebäudes Platz für die Musikschule geschaffen. Bereits im Dezember fiel der Startschuss für den Zubau der Volksschule Wieselburg . Kostenpunkt 3,5 Millionen Euro. Bis Ende 2023 soll das Volksschulgebäude um 855 Quadratmeter wachsen und mit der Mittelschule verbunden werden. Auch am Kindergartensektor stehen mehrere Großinvestitionen am Plan. So wollen unter anderem die Gemeinden Oberndorf, Wieselburg und Wolfpassing ihre Kindergärten erweitern. Aktuell ist man allerorts noch im Planungsstadium.

Abschluss Hochkarstraße-Ausbau Phase 4.

Seit 2018 laufen die Arbeiten für die Generalerneuerung der Hochkar Alpenstraße . 2023 soll nun die vierte und letzte Etappe erfolgen. Aufgrund der enormen Kostensteigerung könnte die Bauzeit kürzer gehalten oder könnten nur Teile saniert werden, an denen es Setzungen oder Rutschungen gibt. Die Gemeinde Göstling hat dafür 1,3 Millionen Euro budgetiert. Bis Sommer soll auch die endgültige Sanierung der Umfahrungsstraße Wieselburg abgeschlossen sein.

25-jährige Jubiläen.

Die Erlebniswelt Mendlingtal in Göstling feiert 2023 ebenso das 25-Jahr-Jubiläum wie der Wieselburger Kulturverein halle2 . Seit Bestehen hat sich die Erlebniswelt rund um das Holztriften zum Besuchermagneten entwickelt. Heuer wurde das Ausflugsziel sogar in die Top-Fünf der besten in NÖ gereiht. Im Jubiläumsjahr 2023 werden viele kleine Events während der Saison, die ab 1. Mai startet, geben. „halle2“ legt den Schwerpunkt im Jubiläumsjahr auf drei Events: den Kreativ-Workshop Geschichtenkiste sowie „literatur & wiese“ am 21. Juli und auf das Weltmusik-Festival „hiesige & dosige“ am 4./5. August im Wieselburger Schlosspark.

