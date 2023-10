Goldhaubengruppe besucht Oberndorf

Am Programm standen diesmal ein Besuch am Straußenhof Halmer, wo Andrea Halmer den Betrieb vorstellte und zu einer Straußenei-Eierspeis einlud. Danach ging es ins Gasthaus Kendler, wo Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt die Gruppe erwartete. Sie hieß die Gruppe willkommen und stellte den Ort vor. Nach dem Mittagessen wurde die Pfarrkirche besucht, wo Heimatforscher Engelbert Grubner über die Entstehung der Kirche und der Pfarre erzählte. Die Obfrau des Goldhaubenvereins Agnes Hirsch hat für den Besuch in der Pfarrkirche eigens eine Kerze angefertigt und mitgebracht.

Obfrau Agnes Hirsch (2. von links) überreicht Pfarrer Marek Jurkiewicz (2. von rechts) in Anwesenheit von Engelbert Grubner und Vizebürgermeisterin Brigitte Reinhardt eine selbst gestaltete Kerze für die Pfarrkirche. Foto: Franz Reiterer