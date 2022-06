Pedalritter waren wieder im Kleinen Erlauftal unterwegs

Vollbild

32 Preise wurden verlost. Die drei Hauptpreise gingen an Fabian Hofmacher Waidhofen/Ybbs, Raphael Hofmacher aus Steinakirchen und Robert Hirtenlehner aus Gresten-Land. Obwohl der Wetterbericht für den Pfingstmontag auch für das Kleine Erlauftal schlecht war, radelten hunderte Pedalritter von überall her nach Gresten, um Radpass-Stempelkarte vorzuweisen. Wie man zum Beispiel im Gastgarten Kummer beobachten konnte, geht alles mit Musik besser. Der RC-27 Mosser Randegg mit starker Beteiligung bei der Abfahrt in Randegg zum Tag der Pedalritter. Vorne: Obmann Hermann Tod mit elf Mitglieder des RC-27 Mosser Randegg.

