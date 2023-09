Ausflug Wildpark: Wenn den Tieren heiß ist

W enn es heiß ist, ziehen sich nicht nur Menschen, sondern auch Tiere gern in Kühle zurück. Gut, wenn es dann so viel Grün und Schatten gibt wie im Wildpark Hochrieß in Purgstall.

Ein Eis, ein kaltes Getränk, ein Sprung in den Pool – Menschen haben viele Möglichkeiten, sich bei Hitze abzukühlen. Aber wie machen es die Tiere? Auch sie nehmen, wie der Mensch, gern eine Auszeit, weiß Matthias Distelberger vom Wildpark Hochrieß: „Je wärmer es ist, desto weniger bewegen sich die Tiere. Manche, wie unsere Gämsen, mögen die Hitze gar nicht und verstecken sich im Wald. Wichtig für alle Tiere ist, dass sie Zugang zu Trinkwasser und genug Schatten haben." Besucher seien manchmal enttäuscht, wenn sie weniger Tiere zu Gesicht bekommen, berichtet Distelberger: „Die meisten Menschen haben aber Verständnis. Es gibt ja auch Gehege, die immer gut einsehbar sind, wie bei unseren Steinböcken." Nicht nur für die Tiere, sondern auch für die Besucher will man auf der Hochrieß in den kommenden Jahren für mehr Schatten sorgen. „Seit drei Jahren setzen wir bereits jährlich 500 Bäume, um schnellstmöglich mehr Schattenbereiche zu bekommen", sagt Distelberger. Neuer, leichter Familienweg mit viel Schatten Aufgrund der heißen Sommertage habe es im Wildpark im Sommer etwa 20 Prozent weniger Besucher gegeben, man sei aber trotzdem zufrieden, berichtet Matthias Distelberger. „Wir überlegen, ob wir im kommenden Sommer im Wildpark eine Siesta anbieten wollen. Das heißt: vormittags geöffnet, am Nachmittag geschlossen und am Abend von 17 bis 21 Uhr wieder geöffnet. Dann kann man den Wildpark mit Sonnenuntergang erleben." Denn: „Am Vormittag ist es durchaus sehr angenehm, den Wildpark zu besuchen. Zusätzlich haben wir jetzt einen neuen Familienweg beschildert, der leichter mit dem Kinderwagen zu begehen ist und mehr Schatten bietet. Von dort hat man eine tolle Aussicht nach Wieselburg", weiß der Wildpark-Geschäftsführer. Ein Hit für das Familienhotel auf der Hochrieß war übrigens das Angebot mit Nächtigen im Wildpark. „Das hat uns zusätzliche Gäste gebracht. Auch die Auslastung für den Herbst ist schon sehr positiv", freut sich Distelberger.