In St. Anton gibt es viel zu entdecken

Seit vielen Jahren läuft schon die Zusammenarbeit zwischen der Gemeinde St. Anton und der Werbetrommel Zimprich aus Oberndorf. Nun hat man den Ortsprospekt samt Gastro- und Beherbergungsverzeichnis wieder neu aufgelegt. „Als kleiner Ort hat St. Anton kulturell, touristisch und in puncto Genuss eigentlich viel zu bieten“, erklärt Wolfgang Zimprich.

Aushängeschild Nummer eins ist dabei sicher die mitten im Naturpark Ötscher-Tormäuer gelegene Hochbärneck-Alm samt dem von Erika Pieber bewirtschafteten Almhaus, das ab dieser Woche wieder Donnerstag bis Sonntag und ab 1. Mai Mittwoch bis Sonntag geöffnet hat.

Zum anderen ist St. Anton mit seiner Wallfahrtskirche und dem Klavarien-Kreuzweg ein wichtiger Rastplatz auf der alten Pilgerroute nach Mariazell und liegt auch am Eisenstraße-Erlebnisweg „Auf den spuren von Andreas Töpper“ sowie entlang der Via Aqua, die sich von der Erlaufschlucht bis zum Trefflingtal zieht.

Aber auch in St. Anton selbst gibt es neben dem Hochbärneck noch einiges zu entdecken. So den 1910 durch einen Erdrutsch entstandenen Antonisee, das Museum Bruderlade, die Astro-Station Hochbärneck oder den Fuchs-Sagen-Rundwanderweg am Schlagerboden.

Das dritte Jahr hindurch geöffnet hat auch die Kochbuchausstellung im Obergeschoß des ehemaligen Café Plauscherl. War 2021 noch sehr von Corona geprägt, zählte man im Vorjahr rund 300 Besucher. Heuer hat man die Öffnungszeiten etwas eingeschränkt. „Für Gruppen geht es gegen Voranmeldung immer, ansonsten haben wir ab 6./7. Mai bis Ende Oktober immer nur an den Wochenenden von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Anders ist das personell nicht bewältigbar“, weiß Bürgermeisterin Waltraud Stöckl.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.