Lob von der Polizei für Bezirk Scheibbs .

Während es in der Vorwoche in etlichen Regionen des Landes oder Parks immer wieder zu Problemen aufgrund von Menschenansammlungen und sogar zu etlichen Verwaltungsstrafen gekommen ist, hielten sich die Menschen im Scheibbser Bezirk bislang sehr strikt an die Ausgangsbeschränkungen, wie Bezirkspolizeikommandant Thomas Heinreichsberger auf NÖN-Anfrage mitteilte.