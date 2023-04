Top-Events am Wochenende im Bezirk Scheibbs

Melissa Naschenweng in Wieselburg

Karsamstag, 8. April, 19.30 Uhr, NV-Forum am Messegelände: Melissa Naschenweng gastiert am Karsamstag mit ihrer „Bergbauern Tour“ im NV-Forum am Messegelände. Sicher fix mit dabei im Gepäck ist ihr Hit: „I steh auf Bergbauernbuam“.

Osterparty der Volkstanzgruppe in Wang

Ostersonntag, 9. April, 20 Uhr, Gasthaus Luger: Die Volkstanzgruppe Steinakirchen unter der Leitung von Katrin Heigl und Michael Koller lädt am Ostersonntag ab 20 Uhr zur Osterparty in das Gasthaus Luger.

Livekonzert beim Ballonwirt Aigner in Wieselburg-Land

Ostersonntag, 9. April, 20.30 Uhr, Ballonwirt Aigner, Wieselburg: „Mary Jane‘s Soundgarden“ hat sich seit der Gründung im Jahr 2019 dem Groove verschrieben. Der Ostersonntag wird beim Ballonwirt Aigner daher funkig, wenn das Kollektiv am 9. April um 20.30 Uhr die Bühne betritt. Die Gruppe besteht aus Michael Reitinger (Bass), Lukas Klingseisen (Drums), Lukas Schmidt (Gitarre), Dido Aschauer (Sax) und Tanja Peinsipp (Vocals). Ziel von Mary Jane’s Soundgarden ist es, den Alltag aus den Köpfen der Anwesenden zu streichen und angesteckt mit Lebensfreude, Groove und Liebe soll getanzt werden.

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Karfreitag, 7. April

Scheibbs Osterstimmung in der Scheibbser Keramik, 9 bis 12 Uhr.

Karsamstag, 8. April

Steinakirchen Hasenparty mit den Discostars im Festsaal, 20 Uhr.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.