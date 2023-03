Top-Events im Bezirk Scheibbs

Schneeschmötza-Party Gresten

Samstag, 18. März, 21 Uhr, Haus Gseng, Gresten-Land: Die Volkstanzgruppe lädt nach dreijähriger Pause am Samstag wieder ins Haus Gseng (Schadneramt 12) zur Schneeschmötza-Party ein. Musikalische Unterhaltung gibt es mit „DJ A“ und in der Oldies-Bar.

Saisonabschluss am Ötscher

Samstag, 18. März, 15.30 Uhr, Talstation Lackenhof: Das Saisonende am Ötscher am Wochenende naht. Der Saisonabschluss wird am Samstag bei der Eibenkogel-Talstation mit der Gaminger Perchtengruppe „Die Ötscherteufel“, den Lackenhofer Buam, Zipfelbobrennen und „internationalem Würstelsprungbewerb“ gefeiert.

Gernot Kulis in Wieselburg

Samstag, 18. März, 19.30 Uhr, Messe Wieselburg: Kabarettist Gernot Kulis tritt am Samstag mit einem „Hold the Line – Best of 20 Jahre Ö3-Callboy“ in der Messe Wieselburg auf.

Angelika Niedetzky in Gresten

Samstag, 18. März, 20 Uhr, Kulturschmiede Gresten: Mit einem „Best of“ aus ihren Programmen ist Angelika Niedetzky am Samstag in der Kulturschmiede zu Gast.

Und weitere Veranstaltungstipps gibt es hier:

Freitag, 17. März

Scheibbs: Blutspendeaktion im Rotkreuz-Haus, 16 bis 20 Uhr.

Samstag, 18. März

Göstling: Trachteng'wand-Skitag am Hochkar, ganztägig.

Purgstall: Frühjahrskonzert des Musikvereins im Gasthaus Prinz, ab 20 Uhr.

Purgstall: Golden Party – Partynacht für Nachtschwärmer im Ramsauhof, 20 Uhr.

Wieselburg-Land: Livekonzert mit „Good Vibrations“ beim Ballonwirt Aigner, 20.30 Uhr.

Sonntag, 19. März

Scheibbs: Lesung „Trost und Rat Teil 2 – eine Lesereihe“ aus der Biografie von Willi Resetarits, gelesen von Ernst Schagerl im Stadtcafé SciBBess, 15 Uhr.

