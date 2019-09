Kabarett in Steinakirchen am Forst

Donnerstag, 12. September 2019, im Salettl, ab 20 Uhr

Mit seinem neuen Programm „Neben der Spur – nachhaltige Kleinkunst“ tritt Michael Scheruga am 12. September im Steinakirchner Salettl auf. Der Kabarettist beleuchtet darin auf humorvolle und lustige Weise die schwierigen Situationen und Krisen eines zunehmend in die Jahre kommenden Mannes. Karten für die Benefizveranstaltung sind in den Steinakirchner Banken und im Gasthaus zum Grünen Baum erhältlich.

Herbstfest „Hiabstla“ in Scheibbs

Samstag, 14. und Sonntag, 15. September 2019, in der Bezirkshauptstadt

Scheibbs

Bereits zum 14. Mal geht heuer der Scheibbser „Hiabstla“, organisiert von scheibbs.IM.PULS, über die Bühne. Betriebe locken mit Aktionen, Vereine und Gastronomie tischen Schmankerl auf. Samstags sorgen ab Mittag Musikgruppen für den passenden Start ins Fest-Wochenende. Am Sonntag klingt der Hiabstla mit Erntedankfest, Festmesse und Frühschoppen aus.

Um 14 Uhr beginnt der große Erntedankumzug der Landjugend.

Programm: Samstag, 14. September: 12 Uhr Frühschoppen: Stadtmusik Scheibbs und Musikverein Rutesheim. 14.30 Uhr Haalahof: Konzert Sängerbund Neustift. Ab 15 Uhr Erlaufbühne: Princess, Maschuranz (16.30 Uhr), Big Band Oberndorf feat. Barbara Neuhauser (18 Uhr), Amon (20 Uhr), Mostones (21.30 Uhr). Ab 21 Uhr Corner Jugendbühne by Proberaum Scheibbs: b.and fleischmann, Leeches, Leonardo. Sonntag, 15. September: 9 Uhr Erntedankprozession und Festmesse, 10.30 Uhr Frühschoppen. www.scheibbsimpuls.at.

Rote Nasen Lauf in Wieselburg

Samstag, 14. September 2019, am Messegelände, ab 12 Uhr

Am 14. September findet am Messegelände in Wieselburg zum elften Mal der Rote Nasen Lauf statt. Laufen, gehen, walken mit der ganzen Familie – alles ist für den guten Zweck erlaubt. Heuer ist es dem ausführenden Verein wellness-aktiv B-L-Austria gelungen, die Streckenführung für Läufer und Walker von der Strecke für Radfahrer völlig zu trennen. Start: 12 bis 16.30 Uhr. Mit der Startspende (Erwachsene 12 Euro, Familien 24 Euro, Kinder und Schüler 6 Euro) wird die Arbeit der Rote Nasen-Clowns unterstützt. Anmeldung bis 13. September: www.rotenasenlauf.at oder direkt vor Ort.