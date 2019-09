Kabarett in Wieselburg-Land

Am Samstag, 28. September 2019, um 20.30 Uhr im Kulturhof Aigner in Bodensdorf

„Ein echter Lehrer geht nicht unter“ heißt es am Samstag, 28. September, um 20.30 Uhr im Kulturhof Aigner in Bodensdorf. Kabarettist Markus Hauptmann blickt in seinem Programm auf ein Schuljahr voll von Projektwochen, Elterngesprächen, Fortbildungen und Ferien und garantiert mit seinen Erlebnissen für einen Angriff auf die Lachmuskeln. Der Volksschullehrer Markus Hauptmann nützt die Ferien um Kabarettprogramme zu schreiben, in denen er seinen Job aufarbeitet. Supervision auf der Bühne sozusagen. Mehr Infos auf www.kib8.at.

Konzert in Scheibbs

Am Freitag, 27. September 2019, um 19.30 Uhr im kultur.portal

Am 27. September wird Star-Pianist Roland Batik mit seinen Partnern Heinrich Werkl (Kontrabass) und dem Scheibbser Schlagzeuger Walter Grassmann im kultur.portal um 19.30 Uhr die aktuelle CD des Trios „Pina Colada“ vorstellen. Batik zählt zu den vielseitigsten Musikern des Landes. Das Trio spielt „gefühlvollen, europäischen Jazz“. Die aktuelle CD verspricht feinsten europäischen Jazz. Mehr Infos auf www.impulskultur.at.

Oktoberfest in Steinakirchen

Freitag, 27. bis Sonntag, 29. September, auf der Festwiese

Mit DJ Ernesto am Freitag, der All Round Band „My Bock“ am Samstag und dem sonntäglichen Frühschoppen mit dem Blasmusikverein Steinakirchen bietet das Oktoberfest der Pro Sportunion rund um den traditionellen Michaeli-Kirtag wieder ein abwechslungsreiches Wochenende. Für Oktoberfeststimmung ist mit Bier „im Maß“ und Verpflegung im Festzelt bestens gesorgt. „Trotz toller Unterhaltung nehmen wir auf die Nachtruhe der Anrainer Rücksicht, daher wird der Lärmpegel durch die Musikgruppen niedrig gehalten werden“, betont Obmann Franz Lechner.