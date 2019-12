Weihnacht in Reinsberg

Samstag, 14. und Sonntag, 15. Dezember 2019, beim Musium

„Weihnacht im Dorf – Funkelnde Dorfweihnacht“ heißt es am 14. und 15. Dezember in Reinsberg. Dorfwerkstätte und Musikverein laden dazu beim Musium ein. Höhepunkte sind das Adventkonzert von „Inwendig woarm“ und der „Rothschild Klarinettenmusi“ am Samstag um 15.30 Uhr, die rhythmisch gestaltete heilige Messe am Sonntag um 9.45 Uhr und weitere musikalische Darbietungen. Im Musium gibt regionale Produkte, Kulinarisches und heuer neu ein „Tee-Zelt“.

Advent in Oberndorf

Samstag, 14. und Sonntag, 15. Dezember 2019, auf der Gemeindewiese und im Gemeindehaus

Ab Samstag, 16 Uhr, wird es in Oberndorf wieder weihnachtlich. Ein abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher. Am Samstag kommt beispielsweise der Nikolaus um 18.30 Uhr, um 19 Uhr folgt ein Perchtenauftritt. Am Sonntag wird von 9 bis 18 Uhr zum Advent geladen. Ein musikalisches Highlight am Sonntag ist um 14 Uhr das Adventkonzert des Vokalensembles „Chameleons“ in der Pfarrkirche Oberndorf. Der Eintritt ist frei.

Blue Monday Night in Wieselburg

Montag, 16. Dezember 2019, im Kulturhof Aigner, ab 20.30 Uhr

Die beliebte Christmas Vocal Session der Blue Monday Night steht auch heuer wieder vor Weihnachten am Programm, heuer gestaltet von Barbara Neuhauser und ihren Gesangsschülern. Zu hören sind weihnachtlicher Jazz und Pop-Songs. Eintritt frei.