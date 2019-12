Flo und Wisch in Wieselburg

Am Freitag, 20. Dezember 2019, im Kulturhof Aigner in Wieselburg, ab 21 Uhr.

Flo & Wisch schreiben in ihrer aktuellen Weihnachts-Kabarett-Revue „Hallo Christkind“ einen Brief an das Christkind, was viele Fragen aufwirft. Sagst man jetzt „Grüß Gott?“ oder ist das zu unpräzise?, wird sich die Auswahl des Briefpapiers auf die Geschenke aus?`Tut es vielleicht auch einfach eine What’s App-Nachricht? Das Duo nimmt am 20. Dezember im Kulturhof Aigner in Bodensdorf in Wieselburg-Land mit auf eine Kabarett-Revue der neuen Generation. Ein Weihnachtsprogramm der ganz anderen Art.

Modellbahnausstellung in Lackenhof

Am 20., 21., 24., 25. und 26. Dezember 2019 in der alten Volksschule Lackenhof

August Etzler lädt rund um Weihnachten wieder zum Besuch der „Faszination Modelleisenbahn“ in die alte Volksschule nach Lackenhof. Am 20., 21., 25. Und 26. Dezember ist die alte Volksschule von 16 bis 18 Uhr geöffnet, am Heiligen Abend von 15 bis 17 Uhr.

Zu sehen sind liebevoll gearbeitete Modelleisenbahnen und eine detailgetreue Nachbildung des Ortes Lackenhof.

Adventkonzert in Scheibbs

Am Sonntag, 22. Dezember 2019, in der Pfarrkirche, ab 17 Uhr

Der Sängerbund Neustift lädt am 22. Dezember zum Adventkonzert in die Pfarrkirche. Unter dem Motto „Alle Joah um de Zeit“ bringen der Sängerbund Neustift, die Rundumzianabergmusi, Felix Deinhofer an der Orgel und Siegfried Rabl auf Trompete Lieder und weisen rund zur Advent- und Weihnachtszeit.